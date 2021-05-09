Стерлинг: "Финал Лиги Чемпионов будет совершенно другим матчем"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пообещал, что финал Лиги Чемпионов будет "совершенно другим матчем", нежели поражение 1:2 от "Челси" в Премьер-Лиге накануне.

В случае победы над "Челси" в домашних стенах "Сити" досрочно бы гарантировал себе титул, однако во втором тайме "горожане" позволили своему сопернику отыграться и вырвать три очка.



Стерлинг, который на этот матч вывел "Сити" с капитанской повязкой не делает трагедии из поражения, но обещает, что в финале 29 мая "горожане" себе такого провала не позволят.



"Мы были в замечательном положении. Это был день, чтобы довести начатое до конца, но мы, к сожалению, не смогли. Мы имели шансы, чтобы прикончить интригу в игре, не сделали этого и были наказаны. Это расстраивает, но у нас есть еще три матча, и я надеюсь, мы все поправим в следующую пару недель".



"Если бы мы реализовали пенальти в конце первого тайма, игра была бы окончена. А так они остались в игре и позже вырвали победу".



"Финал Лиги Чемпионов будет совершенно другим матчем, и я уверен, что там мы доведем начатое до конца", — приводит слова Стерлинга The Independent.