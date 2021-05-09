Сульшер не обещает, что Де Хеа сыграет в финале Лиги Европы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать, что голкипер Давид Де Хеа сыграет в финале Лиги Европы против "Вильярреала".

В концовке сезона Сульшеру удалось сделать Дина Хендерсона первым номером команды, тогда как Де Хеа довольствуется практикой в Лиге Европы, где в минувший четверг Давид провел блестящий матч против "Ромы", несмотря на три пропущенных мяча.



Если слухи о том, что "красные дьяволы" собираются продать Де Хеа летом, являются правдой, то финал 26 мая обещает стать последним матчем Давида за клуб. В связи с этим перед Сульшером встанет дилемма, и Оле Гуннар пока не может сказать, кому он доверит защищать ворота в Гданьске.



"Мне нужно будет принять сложные решения перед финалом, но я чувствую, что мне приходится делать это всякий раз, когда я определяю состав на матч".



"Мы — "Манчестер Юнайтед", и у нас должна быть конкуренция на каждой позиции в составе. У меня всегда есть первоклассные игроки на скамейке, будь то центральный нападающий, правый вингер, правый защитник, центральный полузащитник или голкипер".



"Я уже много раз говорил, что я счастливейший тренер в мире, обладая двумя такими голкиперами", — цитирует Сульшера Daily Mirror.