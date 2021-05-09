Тухель: "Будем знать, что нам по силам победить "Сити"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что победа 1:2 над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге придаст его команде уверенности на финал Лиги Чемпионов.

С момента своего назначения в лондонском клубе Тухель успел отпраздновать уже две победы на Хосепом Гвардиолой, включая волевую 1:2 на "Этихад" накануне.



Тухель понимает, что финал — это совершенно особенный матч, однако "синие" будут верить в свои силы, обещает Томас.



"Победа придаст нам уверенности на финал, но, как я уже говорил раньше, результат этого матча не окажет никакого влияния. Финал — очень уникальная игра, которую невозможно предсказать".



"Тебе нужно быть хорошо готовым. У нас снова будут моменты, у них снова будут моменты, но мы будем знать, что нам по силам победить "Сити". У нас есть это понимание, и это не изменится до Стамбула", — цитирует Тухеля Sky Sports.