Тухель: "Будем знать, что нам по силам победить "Сити"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что победа 1:2 над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге придаст его команде уверенности на финал Лиги Чемпионов.
С момента своего назначения в лондонском клубе Тухель успел отпраздновать уже две победы на Хосепом Гвардиолой, включая волевую 1:2 на "Этихад" накануне.
Тухель понимает, что финал — это совершенно особенный матч, однако "синие" будут верить в свои силы, обещает Томас.
"Победа придаст нам уверенности на финал, но, как я уже говорил раньше, результат этого матча не окажет никакого влияния. Финал — очень уникальная игра, которую невозможно предсказать".
"Тебе нужно быть хорошо готовым. У нас снова будут моменты, у них снова будут моменты, но мы будем знать, что нам по силам победить "Сити". У нас есть это понимание, и это не изменится до Стамбула", — цитирует Тухеля Sky Sports.
09.05.2021 11:00
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Последние комментарии:
Ну если б было двухматчевое противостояние в условном полуфинале, то изи вин для пенсов. Но тк это финал, а там могут выдать матч смерти даже гг, то рандом 50/50.
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