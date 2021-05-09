"Юнайтед" снова сделал Санчо своей целью номер один

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо возглавляет список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Ранее в этом сезоне ожидалось, что летом "Юнайтед" сосредоточится на поисках забивного нападающего, и действительно — "красные дьяволы" до сих пор сохраняют интерес к Эрлингу Холанду, одноклубнику Санчо.



Однако конкуренция в борьбе за Холанда невероятно высока, а "Боруссия" хочет целое состояние за своего бомбардира. Кроме того, "Юнайтед" близок к продлению контракта с Эдинсоном Кавани.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "дьяволы" решили сосредоточиться на Санчо, которого они хотели заполучить еще прошлым летом.



Клуб с "Олд Траффорд" надеется, что суммы около 80 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Джейдона. Это гораздо меньше тех денег, которые "Боруссия" просила за бывшего юниора "Манчестер Сити" год назад.