"Юнайтед" снова сделал Санчо своей целью номер один
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо возглавляет список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.
Ранее в этом сезоне ожидалось, что летом "Юнайтед" сосредоточится на поисках забивного нападающего, и действительно — "красные дьяволы" до сих пор сохраняют интерес к Эрлингу Холанду, одноклубнику Санчо.
Однако конкуренция в борьбе за Холанда невероятно высока, а "Боруссия" хочет целое состояние за своего бомбардира. Кроме того, "Юнайтед" близок к продлению контракта с Эдинсоном Кавани.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "дьяволы" решили сосредоточиться на Санчо, которого они хотели заполучить еще прошлым летом.
Клуб с "Олд Траффорд" надеется, что суммы около 80 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Джейдона. Это гораздо меньше тех денег, которые "Боруссия" просила за бывшего юниора "Манчестер Сити" год назад.
09.05.2021 10:00
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