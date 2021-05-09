Агуэро извинился за осечку с пенальти

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро извинился за свою осечку при исполнении пенальти в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Реализуй Агуэро пенальти в концовке субботнего матча на "Этихад", и счет бы стал 2:0 в пользу "Сити". Возможно, этого бы хватило, чтобы "горожане" отпраздновали победу, а вместе с ней и чемпионство.



Однако Серхио просто отвратительно исполнил удар с точки, пробив в стиле "паненка" и сделав мяч легкой добычей голкипера "Челси" Эдуара Менди. "Синие" остались в игре, а во втором тайме смогли вырвать победу 1:2.



Теперь 32-летний аргентинец посыпает голову пеплом и просит прощения.



"Я бы хотел извиниться перед своими партнерами по команде, тренерским штабом и болельщиками за нереализованный пенальти. Это было плохое решение, и я несу полную ответственность", — пишет Агуэро.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола также высказался насчет промаха Агуэро, не став винить своего подопечного.



"Это было его решение. Исполняющий пенальти сам решает. Я всегда говорю, чтобы он принимал одно определенное решение и делал бы это с полной уверенностью. Он попытался сделать это по-своему. Здесь нечего добавить", — сообщил Гвардиола Sky Sports.