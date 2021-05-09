Клопп уверен: "Четырех побед будет достаточно для попадания в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде будет достаточно четырех побед в четырех оставшихся матчах, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Обыграв "Саутгемптон" со счетом 2:0 в субботу, "Ливерпуль" сократил свое отставание от зоны Лиги Чемпионов до шести очков, причем у "красных" еще есть матч в запасе — отложенный против "Манчестер Юнайтед".



Помимо выезда к "Юнайтед", подопечным Клоппа также предстоит сыграть против "Вест Бромвича", "Бернли" и "Кристал Пэлас", и Юрген рассчитывает набрать максимум очков.



"Думаю, если мы выиграем четыре оставшихся матча, этого будет достаточно. Но это большое "если".



"Мы играем против "Юнайтед" в четверг, и это будет тяжело — у "Юнайтед" тяжелое расписание, но их подбор игроков позволяет делать изменения в составе. Впрочем, три матча за неделю — это все равно абсолютное безумие, и я не понимаю этого, но что поделать".



"Посмотрим, будет ли "Вест Бромвич" все еще сражаться за выживание. То же самое с "Бернли". У всех команд есть свои цели, а если у них нет целей и если они уже достигли своих целей, значит они могут полностью раскрепоститься, что тоже не круто".



"Мы сами будем под давлением до тех пор, пока можем чего-нибудь достичь", — цитирует Клоппа Sky Sports.