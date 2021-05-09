У МЮ сорвался контракт на 200 млн. фунтов из-за фанатов

У "Манчестер Юнайтед" сорвалось подписание спонсорского контракта стоимостью 200 миллионов фунтов из-за протестов фанатов против владельцев клуба Глэйзеров.

По информации The Guardian, со следующего сезона на тренировочной форме "красных дьяволов" должна была появиться эмблема Myprotein, бренда спортивного питания, заменив в этой роли AON.



За такую возможность THG, материнская компания Myprotein, была готова платить клубу с "Олд Траффорд" по 20 млн. в течение 10 следующих лет.



Однако в пятницу THG уведомила управляющего директора "Юнайтед" Ричарда Арнольда, что сделки не будет.



Это решение THG приняла из опасений, что компания, чьи офисы расположены близ аэропорта Манчестера, станет мишенью для недовольных фанатов "Юнайтед", которые уже объявили бойкот всем спонсорам клуба.



Добавим, контракт "дьяволов" с AON истекает уже 30 июня, и теперь у клуба могут возникнуть проблемы с поисками равноценного партнера.