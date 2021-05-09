"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и вернулся в борьбу за попадание в топ-4
"Ливерпуль" одержал свою первую победу в трех последних матчах Премьер-Лиги, одолев дома "Саутгемптон" со счетом 2:0.
Относительно 1:1 с "Ньюкаслом" в стартовом составе "красных" вышли Рис Уильямс и Натаниэль Филлипс, заменив Озана Кабака и Роберто Фирмино.
У "святых" Бен Фостер поменял Алекса Маккарти, а Тео Уолкотт — Такуми Минамино.
Чуть присмотревшись к сопернику, "Ливерпуль" принялся нагнетать давление. Первый действительно опасный момент в матче имел Садио Мане на 10-й минуте, пробив выше.
Вскоре могли отличиться Мохамед Салах, Филлипс, Диогу Жота и Джорджиньо Вейналдум, но дважды гостей спасал Форстер, а дважды мяч шел мимо.
На 30-й минуте "Саутгемптон" огрызнулся опаснейшей атакой. Натан Телла промчался по правому флангу и сделал пас в центр на свободного Че Адамса, но удар того был заблокирован выдвинувшимся навстречу Алиссоном.
Расплата за этот промах наступила немедленно. Салах набросил мяч к дальней штанге, где Мане поборол на втором этаже защитника и головой поразил ворота — 1:0.
На 36-й минуте "Ливерпуль" имел отличную возможность удвоить счет, но удар Салаха из убойного положения был заблокирован защитником.
А вот дальше дело с поисками второго гола у "красных" застопорилось. Конечно, хозяева по-прежнему наносили удары, но действительно опасные моменты почти не возникали.
Во втором тайме "святые" стали достаточно регулярно совершать вылазки к воротам Алиссона, заставив голкипера "Ливерпуля" пережить несколько неприятных моментов.
Алиссону пришлось совершить ряд сейвов, в том числе на 77-й минуте, когда бразилец просто подарил мяч Адамсу, но сам же исправил свой ляп.
На 81-й минуте Мане во второй раз поразил ворота Форстера, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
Судьба матча была окончательно решена на последней минуте основного времени, когда Тиаго Алькантара нанес дальний удар с рикошетом — 2:0.
"Ливерпуль" серьезно рисковал третий матч подряд завершить со счетом 1:1, однако на сей раз обошлось, и эта победа позволяет "красным" вернуться в борьбу за попадание в топ-4.
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
09.05.2021 00:10
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Последние комментарии:
Братишки из лфк не подвели. Теперь оставшиеся матчи не проeбите, а Лестер скорее всего пойдет по кругу.
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мю-лфк будет интересно
(ответить)
В Казахстане у меня Друг-Капитан связи ( в Отставке) Я так думаю ты просто пургу тут несёшь пока мне майору разведки... Прикрывая нацистскую тварь, Вот зачем тебе Это-Этот-вопрос завтра задай сам себе выйдя к могиле деда!!! если он воевал конечно!!! а не смидел в тылу..!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/85779/?c=1#c7342910valmin
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У Лестера там календарь жесточайший, шансы появились у ЛФК
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Удачи лузерпукам в ЛЕ!
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У ВХ более проходимые матчи, в календарном остатке сезона. Более сложно придется Лестеру.
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Быстрее бы финал ЛЧ ебнем членсов зазнавшихся!
Кстати рикошета не было у Тиаго ухехехехеххе ебать топаря купили ухехеххе 1 гол за весь сезон уехехехе
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Ссаненькая победа, по сути в такой же игре как и предыдущие 2. Спс Алиссе за сухие ворота, мом как по мне. Роббо мертвяк, а Таа и Филипс радовали. Вейна уже вообше можно прекратить ставить в состав, он уже не в ливерпуле, Фаб не плох, Тиаго был хорош. Атакеры в своем классическом стиле, но хоть на 1 гол их умений хватает. Жота теряет свой шик, но ему и альтернативы нет. Окс збс что не сломался, ТО близится.
Вероятность лч все равно минимальная, но че поделать топаем дальше, юнва.
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КНЯЗИ!!!
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1 КОРОЛИ 35 80
...
6 Портовые проститутки 34 57
Источник: http://fapl.ru/
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