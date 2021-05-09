"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и вернулся в борьбу за попадание в топ-4

"Ливерпуль" одержал свою первую победу в трех последних матчах Премьер-Лиги, одолев дома "Саутгемптон" со счетом 2:0.

Относительно 1:1 с "Ньюкаслом" в стартовом составе "красных" вышли Рис Уильямс и Натаниэль Филлипс, заменив Озана Кабака и Роберто Фирмино.



У "святых" Бен Фостер поменял Алекса Маккарти, а Тео Уолкотт — Такуми Минамино.



Чуть присмотревшись к сопернику, "Ливерпуль" принялся нагнетать давление. Первый действительно опасный момент в матче имел Садио Мане на 10-й минуте, пробив выше.



Вскоре могли отличиться Мохамед Салах, Филлипс, Диогу Жота и Джорджиньо Вейналдум, но дважды гостей спасал Форстер, а дважды мяч шел мимо.



На 30-й минуте "Саутгемптон" огрызнулся опаснейшей атакой. Натан Телла промчался по правому флангу и сделал пас в центр на свободного Че Адамса, но удар того был заблокирован выдвинувшимся навстречу Алиссоном.



Расплата за этот промах наступила немедленно. Салах набросил мяч к дальней штанге, где Мане поборол на втором этаже защитника и головой поразил ворота — 1:0.



На 36-й минуте "Ливерпуль" имел отличную возможность удвоить счет, но удар Салаха из убойного положения был заблокирован защитником.



А вот дальше дело с поисками второго гола у "красных" застопорилось. Конечно, хозяева по-прежнему наносили удары, но действительно опасные моменты почти не возникали.



Во втором тайме "святые" стали достаточно регулярно совершать вылазки к воротам Алиссона, заставив голкипера "Ливерпуля" пережить несколько неприятных моментов.



Алиссону пришлось совершить ряд сейвов, в том числе на 77-й минуте, когда бразилец просто подарил мяч Адамсу, но сам же исправил свой ляп.



На 81-й минуте Мане во второй раз поразил ворота Форстера, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.



Судьба матча была окончательно решена на последней минуте основного времени, когда Тиаго Алькантара нанес дальний удар с рикошетом — 2:0.



"Ливерпуль" серьезно рисковал третий матч подряд завершить со счетом 1:1, однако на сей раз обошлось, и эта победа позволяет "красным" вернуться в борьбу за попадание в топ-4.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче