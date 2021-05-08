Гвардиола недоволен, что "Сити" не получил второй пенальти против "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на неназначенный пенальти в ворота "Челси" на исходе субботнего матча Премьер-Лиги.

Незадолго до того, как Маркос Алонсо принес "синим" победу (1:2) на "Этихад", вингер "горожан" Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной после контакта с Куртом Зума. По мнению Гвардиолы, рефери должен был назначить второй в матче 11-метровый.



"Мы не реализовали первый пенальти. А второй нам не дали. Вот и все".



"Это пенальти. Я не знаю, что там с VAR. Арбитрам виднее, почему они его не не назначили".



"Мы должны были забивать первый. В целом это была хорошая игра, мы имели моменты в концовке матча".



"У нас есть еще три других возможности стать чемпионами. Мы должны извлечь урок из этого поражения и двигаться дальше".



"Через 21 день мы встретимся снова (с "Челси"). Этот матч будет забыт", — сообщил Гвардиола BBC.



Инцидент с незназначенным пенальти прокомментировал и сам Стерлинг.



"Я не смог пробить по мячу, потому что он (Зума) коленом ударил меня сзади по бедру. Я не знаю, почему не был назначен пенальти или почему они не посмотрели повторы. Я думал, что VAR поможет, но этого не случилось. Рефери сказал, что система VAR проверила эпизод, и пенальти нет, но пенальти определенно был", — поведал Рахим Sky Sports.