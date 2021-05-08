Гвардиола недоволен, что "Сити" не получил второй пенальти против "Челси"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на неназначенный пенальти в ворота "Челси" на исходе субботнего матча Премьер-Лиги.
Незадолго до того, как Маркос Алонсо принес "синим" победу (1:2) на "Этихад", вингер "горожан" Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной после контакта с Куртом Зума. По мнению Гвардиолы, рефери должен был назначить второй в матче 11-метровый.
"Мы не реализовали первый пенальти. А второй нам не дали. Вот и все".
"Это пенальти. Я не знаю, что там с VAR. Арбитрам виднее, почему они его не не назначили".
"Мы должны были забивать первый. В целом это была хорошая игра, мы имели моменты в концовке матча".
"У нас есть еще три других возможности стать чемпионами. Мы должны извлечь урок из этого поражения и двигаться дальше".
"Через 21 день мы встретимся снова (с "Челси"). Этот матч будет забыт", — сообщил Гвардиола BBC.
Инцидент с незназначенным пенальти прокомментировал и сам Стерлинг.
"Я не смог пробить по мячу, потому что он (Зума) коленом ударил меня сзади по бедру. Я не знаю, почему не был назначен пенальти или почему они не посмотрели повторы. Я думал, что VAR поможет, но этого не случилось. Рефери сказал, что система VAR проверила эпизод, и пенальти нет, но пенальти определенно был", — поведал Рахим Sky Sports.
08.05.2021 23:00
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По идее могли дать, но судья видимо посчитал что одной пенки достаточно) Был бы Уэбб поставил бы три пенальти)
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пеп куколд
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КОРОЛЬ!!!
Полностью прав. Мы проиграли абсолютно незаслуженно, а должны были увозить победу, хотя выставили резервный состав. В Финале надеемся на более адекватное судейство!
P.S. Особенно забавно было наблюдать после сегодняшнего матча нападки на Ман Сити и наших болельщиков со стороны нелепых портовых проституток, занимающих 7-е место. Страпоновые неудачницы совсем с ума посходили и почему-то возомнили себя имеющими право обсуждать КОРОЛЕЙ.
P.P.S. Братья ситизены, не придавайте значения сегодняшнему результату. Спокойно пересмотрите ключевые моменты и убедитесь, что по ЧЕСТНОЙ игре мы были намного лучше.
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