Тухель восхищается игрой "Челси" во втором тайме матча с "Сити"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил игру своей команды во втором тайме победного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Пропустив от Рахима Стерлинга в концовке первого тайма, "Челси" мог пропустить до перерыва еще раз, но Серхио Агуэро безобразно исполнил пенальти.
Промах Агуэро оставил "синим" шансы вернуться в игру, и во втором тайме подопечные Тухеля дважды забили, вырвав победу 1:2. Томас просто восхищается, что его команда завершает сезон с такой прекрасной физической готовностью.
"Думаю, второй тайм стал отличной реакцией на заключительные пять минут первого тайма, когда мы практически потеряли все шансы. На мой взгляд, первый тайм явно походил на 0:0, но мы совершили одну результативную ошибку и едва не лишились всех шансов к перерыву".
"С каждой минутой после перерыва наша игра становилась увереннее и качественнее. Мы прибавляли и прибавляли. Это была тяжелая битва, и после ответного гола мы уже не переставали атаковать. Победный гол стал огромной наградой для нас".
"Это говорит о том, что мы можем положиться на свою физическую форму, и это приятно осознавать в концовке сезона. Мы также можем положиться на командный дух, мы никогда не опускаем рук".
"Эта команда никогда не унывает. Они не хотят проигрывать, отчаянно не хотят", — сообщил Тухель BBC.
08.05.2021 22:00
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Последние комментарии:
Настоящий Кайзер!
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Император, лучший!
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И М П Е Р А Т О Р!
С приходом ИМПЕРАТОРА очная статистика игр с голубыми начинает менятся :)) Спасибо Томас!
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U М П Е Р А Т О Р!
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нечего даже сказать, настоящий топ, блестящий специалист
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Мощные парни из Ландана опять нассали на на лысую бестолковку Иосифа Гвардиолова
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Император!
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