Тухель восхищается игрой "Челси" во втором тайме матча с "Сити"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил игру своей команды во втором тайме победного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Пропустив от Рахима Стерлинга в концовке первого тайма, "Челси" мог пропустить до перерыва еще раз, но Серхио Агуэро безобразно исполнил пенальти.



Промах Агуэро оставил "синим" шансы вернуться в игру, и во втором тайме подопечные Тухеля дважды забили, вырвав победу 1:2. Томас просто восхищается, что его команда завершает сезон с такой прекрасной физической готовностью.



"Думаю, второй тайм стал отличной реакцией на заключительные пять минут первого тайма, когда мы практически потеряли все шансы. На мой взгляд, первый тайм явно походил на 0:0, но мы совершили одну результативную ошибку и едва не лишились всех шансов к перерыву".



"С каждой минутой после перерыва наша игра становилась увереннее и качественнее. Мы прибавляли и прибавляли. Это была тяжелая битва, и после ответного гола мы уже не переставали атаковать. Победный гол стал огромной наградой для нас".



"Это говорит о том, что мы можем положиться на свою физическую форму, и это приятно осознавать в концовке сезона. Мы также можем положиться на командный дух, мы никогда не опускаем рук".



"Эта команда никогда не унывает. Они не хотят проигрывать, отчаянно не хотят", — сообщил Тухель BBC.