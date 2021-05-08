Тухель восхищается игрой "Челси" во втором тайме матча с "Сити"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель отметил игру своей команды во втором тайме победного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Пропустив от Рахима Стерлинга в концовке первого тайма, "Челси" мог пропустить до перерыва еще раз, но Серхио Агуэро безобразно исполнил пенальти.

Промах Агуэро оставил "синим" шансы вернуться в игру, и во втором тайме подопечные Тухеля дважды забили, вырвав победу 1:2. Томас просто восхищается, что его команда завершает сезон с такой прекрасной физической готовностью.

"Думаю, второй тайм стал отличной реакцией на заключительные пять минут первого тайма, когда мы практически потеряли все шансы. На мой взгляд, первый тайм явно походил на 0:0, но мы совершили одну результативную ошибку и едва не лишились всех шансов к перерыву".

"С каждой минутой после перерыва наша игра становилась увереннее и качественнее. Мы прибавляли и прибавляли. Это была тяжелая битва, и после ответного гола мы уже не переставали атаковать. Победный гол стал огромной наградой для нас".

"Это говорит о том, что мы можем положиться на свою физическую форму, и это приятно осознавать в концовке сезона. Мы также можем положиться на командный дух, мы никогда не опускаем рук".

"Эта команда никогда не унывает. Они не хотят проигрывать, отчаянно не хотят", — сообщил Тухель BBC.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1707

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. murderface616 08.05.2021 22:49 # murderface616
    Настоящий Кайзер!

    (ответить)

  2. chelsea-super 08.05.2021 22:38 # chelsea-super
    Император, лучший!

    (ответить)

  3. chelsiukpro 08.05.2021 22:30 # chelsiukpro
    И М П Е Р А Т О Р!
    С приходом ИМПЕРАТОРА очная статистика игр с голубыми начинает менятся :)) Спасибо Томас!

    (ответить)

  4. m-ballack 08.05.2021 22:22 # m-ballack
    U М П Е Р А Т О Р!

    (ответить)

  5. osivori 08.05.2021 22:15 # osivori
    нечего даже сказать, настоящий топ, блестящий специалист

    (ответить)

  6. winnerd 08.05.2021 22:14 # winnerd
    Мощные парни из Ландана опять нассали на на лысую бестолковку Иосифа Гвардиолова

    (ответить)

  7. danny949494 08.05.2021 22:05 # danny949494
    Император!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: