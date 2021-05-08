"Челси" отложил чемпионство "Сити"

"Челси" отложил чемпионство "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, вырвав волевую победу 1:2 на "Этихад".

По сравнению с ответным полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ уцелели лишь Эдерсон и Рубен Диаш. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Серхио Агуэро.



После победы 2:0 над "Реалом" наставник "синих" Томас Тухель освежил состав своей команды с помощью Риса Джеймса, Маркоса Алонсо, Билли Гилмора, Хакима Зийеша и Кристиана Пулишича.



Команды неторопливо и очень осторожно начали матч. "Сити" на правах хозяев был капельку смелее и первым начал пристреливаться, но все удары были в молоко.



На 32-й минуте Тимо Вернер поразил ворота Эдерсона, пробив в касание по мячу из центра штрафной после диагональной передачи Джеймса. Однако гол не был засчитан — игрок "Челси" находился в явном офсайде.



Свой лучший — и единственный — момент в первом тайме "синие" создали на 43-й минуте, когда Зийеш нанес крученый удар с дистанции, но Эдерсон выручил свою команду.



Ответ "горожан" последовал немедленно. Андреас Кристенсен не сдержал на фланге Габриэля Жезуса, который сразу же сделал передачу в центр штрафной на Агуэро. Серхио не решился пробить первым касанием, чем воспользовался Рахим Стерлинг, выбежав из-за спины партнера и поразив пустые ворота — 1:0.



Пока гости приходили в себя, "Сити" заработал пенальти. Это Гилмор не по правилам атаковал Жезуса с тыла. Однако попытка Агуэро исполнить "паненку" с точки оказалась провальной — мяч прилетел прямо в Эдуара Менди.



Во втором тайме "Челси" постепенно наладил контроль над мячом. И хотя моментов у гостей не было, потеря Родри возле центральной линии поля на 63-й минуте обернулась результативной комбинацией, в завершении которой Зийеш нанес удар с линии штрафной в притирку со штангой —1:1.



Сравняв счет, "синие" сохранили преимущество по владению мячом, а затем разразились голами Вернера и вышедшего на замену Каллума Хадсон-Одои, но оба не были засчитаны из-за офсайда.



Этот тревожный звоночек заставил "горожан" взбодриться на заключительные 10 минут, но они смогли наиграть лишь на неубедительную попытку Стерлинга заработать пенальти.



Казалось, игра закончится вничью, но на исходе компенсированного времени Алонсо поразил ворота Эдерсона из центра штрафной после обратного паса Вернера от лицевой — 1:2.



Матч получился весьма достойным, несмотря на скучные первые полчаса. Отнесись Серхио Агуэро серьезнее к исполнению пенальти, и результат мог бы быть другим, а так "Челси" остался в игре и вышел из нее победителем.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче