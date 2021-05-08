Янг раскритиковал решение "Юнайтед" продать Лукаку

Ветеран "Интера" Эшли Янг раскритиковал решение "Манчестер Юнайтед" продать нападающего Ромелу Лукаку.

В 2019 году "Юнайтед" отпустил Лукаку в "Интер" за 74 миллиона фунтов. Ромелу стал третьим самым дорогим приобретением в истории Серии А после Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина.



Лукаку быстро набрал форму и принялся блистать в Италии, а этот сезон с полным правом может назвать лучшим в своей карьере — 27-летний бельгиец забил 34 гола во всех соревнованиях и привел "Интер" к титулу Серии А.



Наблюдая за успехами Лукаку, Янг чувствует, что в их с Ромелу бывшем клубе жалеют о продаже такого бомбардира.



"Я еще в то время говорил, что не могу понять их решение. Было оно поспешным или нет, Ромелу доказал неправоту многих людей".



"Ромелу невероятно упорно трудился. Про него говорили, что у него есть лишний вес и что он не может делать то и это. Но он побил рекорд результативности и вошел в историю итальянского футбола. Он выступает невероятным образом за клуб".



"На мой взгляд, он был великолепен и в Премьер-Лиге. Он ушел, откликнувшись на новый вызов, и я думаю, это был правильный выбор для него. Он заслуживает всю ту похвалу, которую получает", — сообщил Янг Sky Sports.