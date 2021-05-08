Анчелотти не будет покупать Щесны
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти опроверг слухи о своем интересе к голкиперу "Ювентуса" Войцеху Щесны.
По ходу этого сезона к игре основного голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда регулярно возникали претензии. Первый номер сборной Англии совершил ряд результативных ошибок.
В прессе даже появились слухи, что Анчелотти ищет замену Пикфорду, обратив свой взор на Щесны, чье будущее в Турине находится под вопросом в свете интереса "Ювентуса" к Джанлуиджи Доннарумме из "Милана".
Однако на своей пресс-конференции Анчелотти дал ясно понять, что сохраняет веру в Пикфорда и не будет покупать экс-голкипера "Арсенала".
"У меня уже есть голкипер, и это Джордан Пикфорд".
"Сейчас я думаю лишь о "Вест Хэме". Если мы победим их в воскресенье, у нас будут шансы попасть в Европу. Если мы проиграем, то борьба для нас будет закончена", — ответил Анчелотти итальянской газете Corriere dello Sport.
08.05.2021 20:00
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