Анчелотти не будет покупать Щесны

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти опроверг слухи о своем интересе к голкиперу "Ювентуса" Войцеху Щесны.

По ходу этого сезона к игре основного голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда регулярно возникали претензии. Первый номер сборной Англии совершил ряд результативных ошибок.



В прессе даже появились слухи, что Анчелотти ищет замену Пикфорду, обратив свой взор на Щесны, чье будущее в Турине находится под вопросом в свете интереса "Ювентуса" к Джанлуиджи Доннарумме из "Милана".



Однако на своей пресс-конференции Анчелотти дал ясно понять, что сохраняет веру в Пикфорда и не будет покупать экс-голкипера "Арсенала".



"У меня уже есть голкипер, и это Джордан Пикфорд".



"Сейчас я думаю лишь о "Вест Хэме". Если мы победим их в воскресенье, у нас будут шансы попасть в Европу. Если мы проиграем, то борьба для нас будет закончена", — ответил Анчелотти итальянской газете Corriere dello Sport.