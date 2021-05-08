Клопп: "Фирмино не разучился всему"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту своего нападающего Роберто Фирмино.
В этом сезоне знаменитая тройка нападения "Ливерпуля" выглядит уже не так грозно, как раньше, и особенно это касается Фирмино, который одно время даже проигрывал конкуренцию Диогу Жоте.
29-летний бразилец отличился лишь шесть раз в 43 матчах во всех соревнованиях, однако Клопп склонен считает, что это общая проблема команды.
"Его форма является отражением сезона, 100 процентов. Но когда другие парни впереди забивают не так часто, как мы привыкли, это не помогает".
"Как бы то ни было, мы не в стран грез, поэтому такие периоды неизбежны. Конечно это временно и не навсегда. Не сомневаюсь в этом".
"Бобби не стар и не устал, он не разучился всему. Совершенно нет. Мы убеждаемся в этом на тренировках, но нам нужно чаще видеть это на поле".
"Это касается не только Бобби, но вы спросили именно про него. Это общая вещь для нас", — цитирует Клоппа Daily Mail.
08.05.2021 19:00
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Троица "Ливерпуля" это не Роналду или Месси, чтобы стабильно выступать на топ уровне множество сезонов подряд. Клопп и так выжил из этих игроков все что только можно.
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Так-то это лучший бразилец в истории АПЛ.
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фирма мусор в этом сезоне
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Фирмино никогда и не был сильным игроком, поэтому его не взяли играть в Манчестер Сити. Он очень неповоротливый и тугодумный нападающий, просто-напросто бразильский Эмиль Хески, меньше евший кашки, но чаще чистивший зубы.
А жулик клоп опять несёт чепуху. Видно, что он совсем не разбирается в футболе.
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