Клопп: "Фирмино не разучился всему"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту своего нападающего Роберто Фирмино.

В этом сезоне знаменитая тройка нападения "Ливерпуля" выглядит уже не так грозно, как раньше, и особенно это касается Фирмино, который одно время даже проигрывал конкуренцию Диогу Жоте.



29-летний бразилец отличился лишь шесть раз в 43 матчах во всех соревнованиях, однако Клопп склонен считает, что это общая проблема команды.



"Его форма является отражением сезона, 100 процентов. Но когда другие парни впереди забивают не так часто, как мы привыкли, это не помогает".



"Как бы то ни было, мы не в стран грез, поэтому такие периоды неизбежны. Конечно это временно и не навсегда. Не сомневаюсь в этом".



"Бобби не стар и не устал, он не разучился всему. Совершенно нет. Мы убеждаемся в этом на тренировках, но нам нужно чаще видеть это на поле".



"Это касается не только Бобби, но вы спросили именно про него. Это общая вещь для нас", — цитирует Клоппа Daily Mail.