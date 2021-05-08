Руни спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа
Уэйн Руни теперь может похвастать своим первым достижением в тренерской карьере — он спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа.
Ранее в субботу были сыграны последние матчи регулярного сезона Чемпионшипа 2020/21. В преддверии заключительного тура над "Дерби" все еще висела угроза выбывания в Лигу Один.
Однако хаотичная ничья 3:3 против "Шеффилд Уэнсдей", который в итоге финишировал последним, позволила "баранам" набрать ценное очко и занять 21-е место из 24 возможных.
Таким образом, 35-летний Руни, сменивший игровой костюм на кресло главного тренера по ходу этого сезона, решил поставленную перед ним турнирную задачу.
Добавим, что этот сезон "Дерби" начинал с -12 очков, будучи оштрафованным за нарушение правил финансового фейр-плей.
08.05.2021 18:00
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Орео, до прихода шрека они за выход в апл боролись
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А где, собственно, -12 очков?
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в позапрошлом сезоне Лэмпс почти вытащил баранов в апл, физрук физруку рознь
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Упёрлись, как бараны
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Збсь, в через пару сезонов будет спасать вулвич от вылета из чемпионшипа.
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Удачи Леону-Бриттону в плей-оффе. Пусть возвращаются в АПЛ и продолжают драть колбасу.
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повезло, повезло.
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Хорош, Шрэк. Болел за баранов.
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