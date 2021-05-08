Руни спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа

Уэйн Руни теперь может похвастать своим первым достижением в тренерской карьере — он спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа.

Ранее в субботу были сыграны последние матчи регулярного сезона Чемпионшипа 2020/21. В преддверии заключительного тура над "Дерби" все еще висела угроза выбывания в Лигу Один.



Однако хаотичная ничья 3:3 против "Шеффилд Уэнсдей", который в итоге финишировал последним, позволила "баранам" набрать ценное очко и занять 21-е место из 24 возможных.



Таким образом, 35-летний Руни, сменивший игровой костюм на кресло главного тренера по ходу этого сезона, решил поставленную перед ним турнирную задачу.



Добавим, что этот сезон "Дерби" начинал с -12 очков, будучи оштрафованным за нарушение правил финансового фейр-плей.



