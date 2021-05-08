Руни спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа

Уэйн Руни Уэйн Руни теперь может похвастать своим первым достижением в тренерской карьере — он спас "Дерби" от вылета из Чемпионшипа.

Ранее в субботу были сыграны последние матчи регулярного сезона Чемпионшипа 2020/21. В преддверии заключительного тура над "Дерби" все еще висела угроза выбывания в Лигу Один.

Однако хаотичная ничья 3:3 против "Шеффилд Уэнсдей", который в итоге финишировал последним, позволила "баранам" набрать ценное очко и занять 21-е место из 24 возможных.

Таким образом, 35-летний Руни, сменивший игровой костюм на кресло главного тренера по ходу этого сезона, решил поставленную перед ним турнирную задачу.

Добавим, что этот сезон "Дерби" начинал с -12 очков, будучи оштрафованным за нарушение правил финансового фейр-плей.

Итоговая таблица Чемпионшипа в сезоне 2020/21


Метки Дерби, Руни, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1054

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 08.05.2021 18:46 # gerrard08
    Орео, до прихода шрека они за выход в апл боролись

    (ответить)

  2. jakov 08.05.2021 18:36 # jakov
    А где, собственно, -12 очков?

    (ответить)

  3. scrim 08.05.2021 18:31 # scrim
    в позапрошлом сезоне Лэмпс почти вытащил баранов в апл, физрук физруку рознь

    (ответить)

  4. mancunia-planet 08.05.2021 18:31 # mancunia-planet
    Упёрлись, как бараны

    (ответить)

  5. chelsea88 08.05.2021 18:08 # chelsea88
    Збсь, в через пару сезонов будет спасать вулвич от вылета из чемпионшипа.

    (ответить)

  6. true-manc 08.05.2021 18:05 # true-manc
    Удачи Леону-Бриттону в плей-оффе. Пусть возвращаются в АПЛ и продолжают драть колбасу.

    (ответить)

  7. lahmatyj 08.05.2021 17:58 # lahmatyj
    повезло, повезло.

    (ответить)

  8. danny949494 08.05.2021 17:57 # danny949494
    Хорош, Шрэк. Болел за баранов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: