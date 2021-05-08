Де Брюйне: "Сити" готов доминировать следующие 50 лет"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне чувствует, что его клуб готов остаться доминирующей силой на следующие полвека.

Ранее в этом сезоне "Сити" выиграл Кубок Лиги, к которому вскоре добавит титул Премьер-Лиги. А в конце мая "горожане" сразятся в финале Лиги Чемпионов.



Наблюдая за становлением "Сити" изнутри, Де Брюйне чувствует, что боссы клуба создали такую прочную структуру, которая станет гарантией успеха на много лет вперед.



"Я продлил свой контракт до времени, когда мне будет 34, и это говорит обо всем".



"Думаю, эта команда сложена таким образом, что в следующие четыре года у меня будут все шансы выиграть Премьер-Лигу и другие трофеи".



"Но если учитывать структуру клуба, сверху и донизу, то этот клуб готов поддерживать этот уровень следующие 50 лет".



"Я вижу, как они работают, как они набирают сотрудников, как они воспитывают молодежь, как развивается женская команда. Все идет очень хорошо".



"Я вижу это изнутри. Проект, который шейх Мансур и остальные построили, невероятен и вызывает восхищение".



"Конечно, это стоило кучу денег, но построить центр города тоже стоит кучу денег, и владельцы помогли с этим", — сообщил Де Брюйне talkSPORT.