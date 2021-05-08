Во вторую годовщину памятного камбэка против "Аякса" в полуфинале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" проиграл "Лидсу" со счетом 3:1 и остался на шестом месте в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "белых" не изменился относительно поражения 2:0 от "Брайтона". Выздоровевшие Калвин Филлипс и Рафинья были названы среди запасных.



Старт "шпор" тоже не изменился после победы 4:0 над "Шеффилд Юнайтед".



Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда нападающий хозяев Патрик Бэмфорд пробил в касание с левого края штрафной, а Уго Льорис совершил блестящий сейв.



Прошло еще минут пять, и "Лидс" открыл счет. Серхио Регилон неудачно прервал прострел вдоль ворот, и хотя Льорис предотвратил автогол партнера по команде, отраженный голкипером мяч тут же добил Стюарт Даллас — 1:0.



"Белые" и дальше излучали угрозу, однако на 25-й минуте гостям удалось восстановить равновесие, без особых на то предпосылок. Деле Алли с подступов к штрафной сделал передачу по центру внутрь площадки на Сона Хен Мина, который поразил ворота Илана Мелье — 1:1.



На 31-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Мелье, однако гол Харри Кейна не был засчитан из-за микроскопического офсайда.



В остатке тайма шла вполне себе обоюдоострая игра, но "Лидс" оказался настойчивее. Незадолго до перерыва оборона "Тоттенхэма" позволила Бэмфорду из центра вратарской замкнуть прострел партнера — 2:1.



Второй тайм хозяева начали лучше, продолжая играть агрессивно, несмотря на преимущество в счете. "Шпоры" выглядели заторможенными.



Гости включились в игру лишь за 20 минут до конца, но сложные удары Орь и Эрика Ламелы были парированы Мелье, а Кейн со штрафного пробил в перекладину.



В какой-то момент "Тоттенхэм" стал слишком рисковать, и это привело к беде. "Лидс" провел быструю контратаку, и Родриго из центра штрафной расстрелял ворота — 3:1.



Счет мог стать еще неприличнее для "шпор", но Льорис в великолепном прыжке отразил удар Далласа с линии штрафной.



"Тоттенхэм" оказался не готов к той смелой и агрессивной игре, которую предложил лондонцам "Лидс". Подопечные Марсело Бьелсы абсолютно заслужили эту победу своим классным футболом.



"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче