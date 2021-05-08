"Тоттенхэм" проиграл "Лидсу"
Во вторую годовщину памятного камбэка против "Аякса" в полуфинале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" проиграл "Лидсу" со счетом 3:1 и остался на шестом месте в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "белых" не изменился относительно поражения 2:0 от "Брайтона". Выздоровевшие Калвин Филлипс и Рафинья были названы среди запасных.
Старт "шпор" тоже не изменился после победы 4:0 над "Шеффилд Юнайтед".
Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда нападающий хозяев Патрик Бэмфорд пробил в касание с левого края штрафной, а Уго Льорис совершил блестящий сейв.
Прошло еще минут пять, и "Лидс" открыл счет. Серхио Регилон неудачно прервал прострел вдоль ворот, и хотя Льорис предотвратил автогол партнера по команде, отраженный голкипером мяч тут же добил Стюарт Даллас — 1:0.
"Белые" и дальше излучали угрозу, однако на 25-й минуте гостям удалось восстановить равновесие, без особых на то предпосылок. Деле Алли с подступов к штрафной сделал передачу по центру внутрь площадки на Сона Хен Мина, который поразил ворота Илана Мелье — 1:1.
На 31-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Мелье, однако гол Харри Кейна не был засчитан из-за микроскопического офсайда.
В остатке тайма шла вполне себе обоюдоострая игра, но "Лидс" оказался настойчивее. Незадолго до перерыва оборона "Тоттенхэма" позволила Бэмфорду из центра вратарской замкнуть прострел партнера — 2:1.
Второй тайм хозяева начали лучше, продолжая играть агрессивно, несмотря на преимущество в счете. "Шпоры" выглядели заторможенными.
Гости включились в игру лишь за 20 минут до конца, но сложные удары Орь и Эрика Ламелы были парированы Мелье, а Кейн со штрафного пробил в перекладину.
В какой-то момент "Тоттенхэм" стал слишком рисковать, и это привело к беде. "Лидс" провел быструю контратаку, и Родриго из центра штрафной расстрелял ворота — 3:1.
Счет мог стать еще неприличнее для "шпор", но Льорис в великолепном прыжке отразил удар Далласа с линии штрафной.
"Тоттенхэм" оказался не готов к той смелой и агрессивной игре, которую предложил лондонцам "Лидс". Подопечные Марсело Бьелсы абсолютно заслужили эту победу своим классным футболом.
"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
08.05.2021 16:25
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Позор лондона, как и арсенал
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Мавринья ржет....
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«Челси» осталось набрать всего 5 очков в оставшихся 4 матчах Премьер-Лиги, чтобы гарантировать себе место в топ-4.
[Simon Johnson | The Athletic]
Лежать + Сосать мрази!
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Тоттенхуй ещё больший хуй чем Ливерпук. Так что инва братишки уехехехее
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Лучше бы Бренфорд сыграл против Лидса, а не ТТХ
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вест хэм или ливерпук?)
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Болеем за Атлетико, должны побеждать и забрать чемпик.
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Неймар подписал контракт с зп в 30кк после уплаты налогов.
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