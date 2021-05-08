"Тоттенхэм" проиграл "Лидсу"

Харри Кейн Во вторую годовщину памятного камбэка против "Аякса" в полуфинале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" проиграл "Лидсу" со счетом 3:1 и остался на шестом месте в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "белых" не изменился относительно поражения 2:0 от "Брайтона". Выздоровевшие Калвин Филлипс и Рафинья были названы среди запасных.

Старт "шпор" тоже не изменился после победы 4:0 над "Шеффилд Юнайтед".

Первый опасный момент в матче возник на седьмой минуте, когда нападающий хозяев Патрик Бэмфорд пробил в касание с левого края штрафной, а Уго Льорис совершил блестящий сейв.

Прошло еще минут пять, и "Лидс" открыл счет. Серхио Регилон неудачно прервал прострел вдоль ворот, и хотя Льорис предотвратил автогол партнера по команде, отраженный голкипером мяч тут же добил Стюарт Даллас — 1:0.

"Белые" и дальше излучали угрозу, однако на 25-й минуте гостям удалось восстановить равновесие, без особых на то предпосылок. Деле Алли с подступов к штрафной сделал передачу по центру внутрь площадки на Сона Хен Мина, который поразил ворота Илана Мелье — 1:1.

На 31-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Мелье, однако гол Харри Кейна не был засчитан из-за микроскопического офсайда.

В остатке тайма шла вполне себе обоюдоострая игра, но "Лидс" оказался настойчивее. Незадолго до перерыва оборона "Тоттенхэма" позволила Бэмфорду из центра вратарской замкнуть прострел партнера — 2:1.

Второй тайм хозяева начали лучше, продолжая играть агрессивно, несмотря на преимущество в счете. "Шпоры" выглядели заторможенными.

Гости включились в игру лишь за 20 минут до конца, но сложные удары Орь и Эрика Ламелы были парированы Мелье, а Кейн со штрафного пробил в перекладину.

В какой-то момент "Тоттенхэм" стал слишком рисковать, и это привело к беде. "Лидс" провел быструю контратаку, и Родриго из центра штрафной расстрелял ворота — 3:1.

Счет мог стать еще неприличнее для "шпор", но Льорис в великолепном прыжке отразил удар Далласа с линии штрафной.

"Тоттенхэм" оказался не готов к той смелой и агрессивной игре, которую предложил лондонцам "Лидс". Подопечные Марсело Бьелсы абсолютно заслужили эту победу своим классным футболом.

"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2021 16:25

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  1. j-silver 08.05.2021 17:17 # j-silver
    Позор лондона, как и арсенал

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  2. asnural 08.05.2021 16:47 # asnural
    Мавринья ржет....

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  3. jirrort 08.05.2021 16:34 # jirrort
    «Челси» осталось набрать всего 5 очков в оставшихся 4 матчах Премьер-Лиги, чтобы гарантировать себе место в топ-4.

    [Simon Johnson | The Athletic]

    Лежать + Сосать мрази!

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  4. slash-lfc 08.05.2021 16:33 # slash-lfc
    Тоттенхуй ещё больший хуй чем Ливерпук. Так что инва братишки уехехехее

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  5. dallaslp 08.05.2021 16:33 # dallaslp
    Лучше бы Бренфорд сыграл против Лидса, а не ТТХ

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  6. thegodfather 08.05.2021 16:28 # thegodfather
    вест хэм или ливерпук?)

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  7. danny949494 08.05.2021 16:28 # danny949494
    Болеем за Атлетико, должны побеждать и забрать чемпик.

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  8. fanstevengerrard 08.05.2021 16:27 # fanstevengerrard
    Неймар подписал контракт с зп в 30кк после уплаты налогов.

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