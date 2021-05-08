Тухель похвалил Вернера и Хаверца за решение отправиться в Премьер-Лигу

Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил своих соотечественников Тимо Вернера и Кая Хаверца за смелое решение отправиться в Премьер-Лигу.

Прошлым летом "Челси" потратил более 100 миллионов фунтов на приглашение Вернера и Хаверца из "РБ Лейпциг" и "Байера", соответственно.



Оба игрока сборной Германии пока в полной мере не оправдывают тех огромных надежд, которые на них возлагали, однако Тухель отлично понимает, сколь большой и сложный шаг совершили Тимо и Кай, а потому готов быть терпеливым.



"Здесь такая лига, что у тебя либо получится здесь, либо нет. Все просто. Это лучшая лига. Ты либо заиграешь здесь, либо нет. Это вызов высшего уровня для каждого игрока и тренера".



"У тебя есть только два варианта: ты прибавишь и адаптируешься или нет. Если нет, у тебя здесь ничего не получится".



"Поэтому я очень рад, что Тимо и Кай полностью покинули свою зону комфорта и согласились на это приключение. Это огромный вызов для них".



"Они приехали в Англию, покинув родину. Он приехали в сложнейшую лигу, перейдя в клуб с победным духом. Это тяжелый клуб, который не устраивает второе или третье место — только победа".



"Это было смело, и это был правильный шаг для них обоих, чтобы выйти на свой высший уровень. Это очень хорошо, потому что здесь требовательная лига".



"Этот шаг заостряет твой характер и дух. Мы можем это видеть. Они в процессе привыкания. Они все еще молоды, и мы будем подстегивать их".



"Этот процесс всегда требует времени. Кто-то привыкает быстрее, кто-то чуть медленнее, но мы никогда не потеряем терпение. До тех пор, пока они игроки "Челси", у них будет наша полная поддержка", — цитирует Тухеля Evening Standard.