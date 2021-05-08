Футбольная Лига готова подвинуться ради проведения финала Лиги Чемпионов на "Уэмбли"

Футбольная Лига готова подвинуть три своих финала плей-офф ради проведения на "Уэмбли" финала Лиги Чемпионов.

Накануне Турция была включена Великобританией в "красный список" стран из-за ситуации с коронавирусом, после чего УЕФА задумался о переносе финала из Стамбула.



Наиболее очевидным направлением для переноса финала между "Челси" и "Манчестер Сити" видится "Уэмбли". Это позволило бы не гонять за границу команды и несколько тысяч их болельщиков в условиях пандемии.



Проблема в том, что на 29 мая назначен финал плей-офф Чемпионшипа, а в два следующих дня на "Уэмбли" будут сыграны финалы плей-офф Лиги Один и Лиги Два.



Однако Evening Standard утверждает, что это не станет проблемой. Футбольная Лига согласна пойти на уступки ради того, чтобы 29 мая главный национальный стадион принял финал Лиги Чемпионов.



Футбольная Лига готова перенести свои финалы плей-офф как по дате, так и по месту.