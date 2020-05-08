Гвардиола похвалил "бойца" Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего крайнего защитника Александра Зинченко за проявленный характер и безошибочную игру.

Ключом к успешному выступлению "Сити" в этом сезоне стала надежная оборона, и большая часть похвалы достается новичку "горожан" Рубену Диашу.



Но столь же важной фигурой для "Сити" в этом сезоне стал атакующий полузащитник Зинченко, который в интересах команды действует слева в обороне.



Александр отверг не одну возможность покинуть клуб, и желание 24-летнего украинца заиграть на "Этихад" вызывает неподдельное восхищение у Гвардиолы.



"Алекс сражался, чтобы быть здесь. У него была возможность, чтобы уйти в аренду или быть проданным, но он сказал: "Нет, я хочу сражаться за свое место здесь". Это многое значит".



"Во-вторых, этот парень играет не на своей привычной позиции и никогда не жалуется. В-третьих, он не ошибается".



"Когда ты ему что-нибудь говоришь, он реагирует немедленно. Он всегда сосредоточен. Мы не можем забывать, что ему как левому защитнику приходилось сражаться с Салахом, Рэшфордом и в последнем матче против Ди Марии. Это тяжелейшие оппоненты, и он был безошибочен".



"Он исключительно хорош с мячом, но важнее всего, что он не совершает ошибок при игре в четверке защитников. Он заслуживает играть", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.