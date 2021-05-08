Абрамович не поздравил Тухеля с выходом в финал Лиги Чемпионов

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что не получил поздравлений от владельца клуба Романа Абрамовича по поводу выхода в финал Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце Тухель признался, что до сих пор ни разу не разговаривал с Абрамовичем с момента подписания своего 18-месячного контракта в январе.

Убедительная победа над "Реалом" по сумме двух матчей и выход в финал турнира, которым Абрамович некогда грезил, тоже не стала достаточным поводом для Романа, чтобы выйти на связь с Томасом, но тот не видит в этом проблемы.

"Я абсолютно не считаю это странным, нет. Я на связи с руководством и всеми людьми, которые принимают решения, поэтому у меня нет абсолютно никаких причин расстраиваться".

"Я практически уверен, что ему (Абрамовичу) нравится наблюдать за нами, нравятся наши результаты, и это то, чего он заслуживает. Он построил великолепный клуб, и я являюсь частью этого клуба. Мы стараемся осчастливить его и осчастливить себя, поэтому у нас одинаковые цели. Это нормально", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Абрамович, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2021 13:00

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  1. jirrort 08.05.2021 13:52 # jirrort
    Челси там,где и должен быть (с)

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  2. drogba11cool 08.05.2021 13:37 # drogba11cool
    Абрамович наш господин, мы его любим

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  3. asnural 08.05.2021 13:23 # asnural
    Финал...серия пенальти...подскальзывается де брейне...ушастый летит в лондон

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  4. chelsea88 08.05.2021 13:12 # chelsea88
    Главное достижение впереди. Успеет поздравить.

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  5. m-ballack 08.05.2021 13:07 # m-ballack
    Мы ж не мц, чтобы поздравлять с выходом в финал, лол.

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