Абрамович не поздравил Тухеля с выходом в финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что не получил поздравлений от владельца клуба Романа Абрамовича по поводу выхода в финал Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце Тухель признался, что до сих пор ни разу не разговаривал с Абрамовичем с момента подписания своего 18-месячного контракта в январе.



Убедительная победа над "Реалом" по сумме двух матчей и выход в финал турнира, которым Абрамович некогда грезил, тоже не стала достаточным поводом для Романа, чтобы выйти на связь с Томасом, но тот не видит в этом проблемы.



"Я абсолютно не считаю это странным, нет. Я на связи с руководством и всеми людьми, которые принимают решения, поэтому у меня нет абсолютно никаких причин расстраиваться".



"Я практически уверен, что ему (Абрамовичу) нравится наблюдать за нами, нравятся наши результаты, и это то, чего он заслуживает. Он построил великолепный клуб, и я являюсь частью этого клуба. Мы стараемся осчастливить его и осчастливить себя, поэтому у нас одинаковые цели. Это нормально", — цитирует Тухеля The Guardian.