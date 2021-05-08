Артета напомнил, что деградация "Арсенала" началась с Венгера
Главный тренер "Арсенал" Микель Артета указал на своего предшественника Арсена Венгера как на того, с кого началась деградация клуба.
Поражение 2:1 от "Вильярреала" в полуфинале Лиги Чемпионов означает, что этот сезон "Арсенал" завершит без трофеев и, вероятно, без путевки в еврокубки, чего не случалось с кампании 1994/95.
Однако Артета спешит напомнить, что "канониры" демонстрируют посредственные результаты далеко не первый год. Микель лишь пытается остановить этот давний и неприятный тренд.
"Мы не соперничаем с топ-клубами в этой стране уже пять лет. Этот процесс начался не шесть месяцев назад — он начался пять лет назад, и вы сами можете видеть этот тренд".
"Я понимаю озабоченность людей, потому что это уже не совпадение, а тренд, когда тебя нет в Лиге Чемпионов пять лет. Этот год — не год номер один".
"Думаю, у нашего проекта есть фазы, и я уверяю вас, что сегодня мы расположены гораздо лучше, чтобы очень скоро оказаться там, где мы хотим и где должны быть. Однако мы должны быть беспощадны. Нет времени на раскачку. Нам нужно много всего сделать".
"Мне больно до глубины души из-за нашего вылета, потому что я чувствовал, что выход в финал может стать для нас поворотным моментом после пройденного в предыдущие месяцы".
"Я знаю, что мы расстроили многих людей, и это действительно было больно, потому что мы хотели всех порадовать. Однако у меня нет сомнений, что мы достигнем того, чего хотим. Иначе я бы не сидел здесь", — цитирует Артету Daily Express.
08.05.2021 12:00
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