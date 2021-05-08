Венгер объяснил, в чем "Сити" гораздо лучше", нежели "Челси"

Бывший главный тренер "Арсенал" Арсен Венгер объяснил, почему "Манчестер Сити" имеет преимущество над "Челси" на финал Лиги Чемпионов.

Убедительно доказав свое превосходство над ПСЖ и "Реалом", соответственно, "Сити" и "Челси" шагнули в финал элитного европейского соревнования.



Венгер видит ряд схожих качеств у "горожан" и "синих", но отмечает, что у команды Томаса Тухеля хуже обстоят дела с реализацией созданных моментов.



"Я бы сказал, что "Сити" выглядит более зрелой командой".



"Обе команды очень хороши при переходе из одной фазы игры в другую, обе могут поддерживать высокий уровень и высокий темп на протяжении 90 минут".



"Мы видели, что "Реалу" уступал "Челси" по игре во втором тайме, так и не создав никакой угрозы, потому что у этих английских команд есть дисциплина, есть умение сохранять концентрацию, а быстрые переходы в атаку всегда таят в себе опасность".



"ПСЖ и "Реал" — две больших команды, и "Сити" с "Челси" показали, что вполне соответствуют их уровню".



"Я бы сказал, что разница между этими двумя командами заключается в реализации созданных моментов, и в данный момент у "Сити" с этим гораздо лучше", — сообщил Венгер beIN Sports.