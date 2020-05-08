Клопп рассчитывает на Окслейд-Чемберлена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена по-прежнему есть будущее в мерсисайдском клубе.

В этом сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл только 274 минуты, а последний раз выходил в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги еще 21 января.



Согласно слухам, "Ливерпуль" может продать Алекса грядущим летом, однако Клопп не планирует расставаться с 27-летним англичанином.



"Это лето будет важным для всех нас. Когда ты не выходишь на матчи в стартовом составе, ты должен использовать каждую тренировку и каждую минуту на поле, чтобы убедить меня. Вообще, меня не нужно убеждать, но ты должен это демонстрировать в такого рода моменты".



У Окса были кое-какие неплохие моменты, он хорошо проявлял себя, и это радует. Это непростая ситуация не только для Окса, но и для парней вроде Наби (Кейта), Шака (Шакири), и я знаю это. По ходу этого сезона много всего произошло. Мы старались нащупать баланс, ритм и стабильность".



"Чтобы достичь данных вещей, ты не делаешь большого количества перестановок на позициях этих парней. Мы нуждались, чтобы наша полузащита была более сыгранной и стабильной. По этой причине некоторые игроки имели недостаточно игровых минут".



"Они понимают ситуацию, которая, надеюсь, полностью изменится в следующем сезоне. Если твоя защитная линия стабильна, ты можешь быть гибче при выборе игроков выше по полю. Рассчитываю ли я на него в следующем сезоне? Да", — цитирует Клоппа Daily Mail.