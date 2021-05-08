Эк не передумал покупать "Арсенал" после вылета из Лиги Европы

Сооснователь Spotify Даниэль Эк по-прежнему собирается приобрести "Арсенал", несмотря на реальную угрозу первого за четверть века сезона без еврокубков для клуба.

Поражение от "Вильярреала" по сумме двух матчей со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы означает, что "канониры" лишились возможности выйти в Лигу Чемпионов.



Таким образом, "Арсенал" недосчитается минимум 35 миллионов фунтов — такая сумма призовых была бы гарантирована лондонскому клубу просто за участие в групповом этапе элитного европейского соревнование.



Непопадание в Лигу Чемпионов и, вероятно, даже в Лигу Европы определенно скажется на трансферном бюджете главного тренера "канониров" Микеля Артеты и на скорости развития его проекта.



Однако намерения Эка непоколебимы. Шведский миллиардер уже установил контакт с владельцем клуба Стэном Кроенке, как недавно рассказал Тьерри Анри, а свое предложение о покупке пока не сделал лишь по той причине, что не хотел становиться отвлекающим фактором в преддверии ответного матча с "Вильярреалом".



Ожидается, что теперь, когда сезон оказался провален за "Арсенала", Эк предложит около 1.8 млрд. фунтов семейству Кроенке. Даниэль уверен, что его планы и видение будущего позволят трансформировать клуб, вернув "канониров" в борьбу за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.