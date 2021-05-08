Клопп не допустит нытья игроков в случае непопадания в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его команда не отреагирует на возможное непопадание в Лигу Чемпионов "как дети, которым не дают сладостей".

Завершив два последних матча в Премьер-Лиге со счетом 1:1, "Ливерпуль" сильно осложнил свою задачу на остаток сезона. Теперь "красные" должны не только побеждать сами, но и надеяться на осечки конкурентов.



Но даже если "Ливерпуль" не попадет в топ-4, команда достойно примет этот удар, а с недовольными Клопп обещает быстро разобраться.



"Мы не дети в магазине со сладостями, которым не дают сладостей".



"Мы несем ответственность за ситуацию, в которой находимся. Если так сложится, то никто не будет смотреть следующий розыгрыш Лиги Чемпионов, лежа перед телевизором и оплакивая наше отсутствие там".



"Если у кого-нибудь возникнут с этим проблемы, я надеюсь это определить и рано уладить ситуацию. Я практически уверен, что рано с этим разберусь".



"У нас все еще есть шансы на Лигу Чемпионов, и именно на этом мы должны сосредоточиться, хотя некоторые люди думают, что шансов у нас уже нет и что сезон провален", — цитирует Клоппа Sky Sports.