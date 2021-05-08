"Арсенал" заинтересован в Андре Онане

"Арсенал" проявляет интерес к голкиперу "Аякса" Андре Онане в преддверии летнего трансферного окна.

В данный момент Онана отбывает 12-месячную дисквалификацию, которой его наказал УЕФА, обнаружив в моче Андре следы запрещенного препарата.



Дисквалификация Онаны истекает только в феврале следующего года, однако в начале июня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию 25-летнего камерунца.



Как утверждает Goal, вердикта CAS с большим интересом ожидает и "Арсенал", собираясь побороться за Андре, если тому удастся сократить срок своей дисквалификации с 12 до восьми месяцев, как на то надеются юристы голкипера.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и технический директор лондонцев Эду являются большими поклонниками Онаны и верят, что Андре способен стать достойным конкурентом Бернду Лено, к игре которого в этом сезоне немало претензий.



В "Арсенале" рассчитывают, что в случае положительного исхода апелляции суммы в 7 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Онаны, чей контракт с "Аяксом" истекает уже в следующем году.