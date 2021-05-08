Облак рвется в Премьер-Лигу

Голкипер "Атлетико" Ян Облак заинтересован в том, чтобы перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года и в данный момент лидирует с командой Диего Симеоне в Ла Лиге, однако ESPN стало известно, что Ян видит свое будущее в Премьер-Лиге.



И это не просто какая-то мечта — представители Облака уже работают над трансфером своего клиента, надеясь вызвать интерес к Яну со стороны клубов "большой шестерки".



Контракт Облака предусматривает заградительные отступные в 120 миллионов евро (104 млн. фунтов), однако "Атлетико" может согласиться на гораздо меньшую сумму, учитывая свои финансовые проблемы и тот факт, что от этого контракта остается только два года.



Наиболее вероятным направлением для 28-летнего словенца видится "Манчестер Юнайтед", который разрывается между Давидом Де Хеа с его зарплатой в 375 тыс. фунтов в неделю и перспективным Дином Хендерсоном.



Если говорить о других представителях "большой шестерки", то позиции Эдерсона в "Манчестер Сити" и Алиссона в "Ливерпуле" не подлежат сомнению. В "Челси" с лучшей стороны себя проявляет Эдуар Менди. А у "Арсенала" с "Тоттенхэмом" может просто не найтись денег на Облака, несмотря на очевидную необходимость укрепления последнего рубежа.