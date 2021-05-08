35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 мая, четырьмя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



"Лидс" еще может финишировать в первой десятке, но в девяти домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги против команд, находящихся выше себя, не одержал ни одной победы. "Тоттенхэм" имеет весьма призрачные шансы ворваться в топ-4, особенно с учетом того, что "шпоры" выиграли лишь три из 13 последних выездных поединков чемпионата. В шести последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "белые" набрали только одно очко.



"Лидсу" предстоит решить вопрос с готовностью к матчу Калвина Филлипса и Рафиньи. Лиам Купер возвращается после дисквалификации. Элдер Кошта в этом сезоне уже не сыграет.



Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис вне игры с травмой икроножной мышцы, но остальные игроки должны быть в порядке.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



Обе команды лишь доигрывают сезон и даже не знают, кто будет их тренировать в следующем году. "Шеффилд Юнайтед" имеет возможность впервые в этой кампании выиграть два домашних матча Премьер-Лиги подряд. "Кристал Пэлас" потерпел три поражения кряду в чемпионате — впервые в этом сезоне. "Клинки" выиграли все три последних домашних встречи с "орлами" в чемпионате.



"Шеффилд Юнайтед" может снова задействовать Криса Бэшема и Сандера Берге, которые лишь в прошлый уикенд вернулись в строй после длительного отсутствия с травмами. Кин Брайан готов играть после того, как засвидетельствовал появление на свет своего второго ребенка.



У вингера "Пэлас" Уилфрида Захи дискомфорт в паховой области. Джеймс Томкинс и Натаниэль Клайн решили свои проблемы со здоровьем.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



Это будет репетиция финала Лиги Чемпионов, причем, как и в финале, обе команды будут предельно мотивированы. "Манчестер Сити" нужна всего одна победа, чтобы оформить титул Премьер-Лиги, тогда как "Челси" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4. "Синие" потерпели девять поражений в 12 последних матчах на "Этихад" с учетом всех соревнований.



Защитник "Сити" Джон Стоунс все еще дисквалифицирован. Эрик Гарсия слегка приболел.



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич пока не вернулся после травмы задней поверхности бедра.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 22:15 Онлайн-трансляция



И хотя "Ливерпуль" оба последних матча завершил вничью, проблемы "Лестера" оставляют "красным" шансы ворваться в топ-4. В 2021 календарном году "Саутгемптон" набрал меньше всех очков (11) и пропустил больше всех голов (40) в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" выиграл все три последних домашних матча чемпионата против "святых" с общим счетом 10:0.



Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пока не возобновил полноценные тренировки. Натаниэль Филлипс снова в строю.



"Саутгемптон" с помощью апелляции аннулировал дисквалификацию защитника Янника Вестергора. Такуми Минамино не сыграет из-за условий своей аренды. Данни Ингс восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.