"Лестер" поскользнулся против "Ньюкасла"
"Лестер" поставил под большой вопрос свое место в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 4:2.
Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт в середине первого тайма, когда Джо Уиллок обокрал зазевавшегося Чаглара Сеюнджю, рванул в штрафную и направил мяч мимо голкипера — 0:1.
Прошло чуть более 10 минут, и Пол Дамметт удвоил преимущество "сорок", поборов на втором этаже Весле Фофана и замкнув подачу Мэттом Ритчи углового — 0:2.
"Лисы" совершенно провалили первый тайм, но, нужно отдать им должное, прибавили после перерыва, и "Ньюкаслу" пришлось несладко.
Однако гости не только выстояли, но и на 64-й минуте похоронили надежды соперника на камбэк. Это Каллум Уилсон удрал от Тимоти Кастаня, сместился мимо голкипера и поразил ворота — 3:0.
На 73-й минуте "Лестер" пропустил еще раз. Мигель Альмирон своим пасом в штрафную вскрыл чужую оборону, а Уилсон нанес удар в штангу, тут же исправившись и добив мяч в ворота — 4:0.
Все, что удалось хозяевам, это лишь сделать проигрышный счет чуть приличнее. Джейми Варди покатил мяч в штрафной на свободного Марка Олбрайтона, а тот зарядил под перекладину — 4:1. Затем Келечи Ихеаначо нанес удар на точность с линии штрафной, поразив ближний нижний угол ворот — 4:2.
"Лестер" потерял очки в четвертом матче из шести последних, сильно рискуя с такой формой остаться без путевки в Лигу Чемпионов, учитывая свой чудовищный календарь на финише. А "Ньюкасл" по-настоящему удивил своей прытью как для команды, которая лишь доигрывает сезон.
"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче
07.05.2021 23:55
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Последние комментарии:
роджерс-лучший
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А реально, сколько Лестер сможет набрать очков в трёх оставшихся матчах?
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Классика
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Бро флэшбеки збс ловит уехехехех, из года в год. Как так у него получается пздц
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Хороший матч
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В кои-то веки Касл порадовал.
Календарь Лестера на финише: Ман Юнайтед (В), Челси (В), Тоттенхэм (Д). Так что Роджерс RIP.
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Лестер исполнил джеррарда.
ФК Шутка Дня нормально так отгрузили лисичкам. Роджерс - глупый динозавик, опять сливается в конце сезона, прямо как с колбасней в 2014-м. У Лестера впереди матчи с МЮ, Челси и Тоттенхэмом, а у Вест Хэма с Брайтоном, Вест Бромвичем и Саутгепмтоном, поэтому теперь у молотобойцев есть все шансы на залёт в ЛЧ.
Что касается портовых проституток - пусть даже не фантазируют о месте в четвёрке, а то сейчас начнут теребить свой геморрой на радостях.
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Ну что, кто вместо Лестера в зону ЛЧ?
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