"Лестер" поскользнулся против "Ньюкасла"

"Лестер" поставил под большой вопрос свое место в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 4:2.

Счет в матче на "Кинг Пауэр" был открыт в середине первого тайма, когда Джо Уиллок обокрал зазевавшегося Чаглара Сеюнджю, рванул в штрафную и направил мяч мимо голкипера — 0:1.



Прошло чуть более 10 минут, и Пол Дамметт удвоил преимущество "сорок", поборов на втором этаже Весле Фофана и замкнув подачу Мэттом Ритчи углового — 0:2.



"Лисы" совершенно провалили первый тайм, но, нужно отдать им должное, прибавили после перерыва, и "Ньюкаслу" пришлось несладко.



Однако гости не только выстояли, но и на 64-й минуте похоронили надежды соперника на камбэк. Это Каллум Уилсон удрал от Тимоти Кастаня, сместился мимо голкипера и поразил ворота — 3:0.



На 73-й минуте "Лестер" пропустил еще раз. Мигель Альмирон своим пасом в штрафную вскрыл чужую оборону, а Уилсон нанес удар в штангу, тут же исправившись и добив мяч в ворота — 4:0.



Все, что удалось хозяевам, это лишь сделать проигрышный счет чуть приличнее. Джейми Варди покатил мяч в штрафной на свободного Марка Олбрайтона, а тот зарядил под перекладину — 4:1. Затем Келечи Ихеаначо нанес удар на точность с линии штрафной, поразив ближний нижний угол ворот — 4:2.



"Лестер" потерял очки в четвертом матче из шести последних, сильно рискуя с такой формой остаться без путевки в Лигу Чемпионов, учитывая свой чудовищный календарь на финише. А "Ньюкасл" по-настоящему удивил своей прытью как для команды, которая лишь доигрывает сезон.



"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче