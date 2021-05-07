"Челси" и "Сити" претендуют на Левандовски

Роберт Левандовски Финалисты Лиги Чемпионов "Челси" и "Манчестер Сити" стали серьезными претендентами на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Сейчас Левандовски завершает очередной блестящий сезон, наколотив 36 голов в 31 матче Бундеслиги. В Мюнхене у Роберта есть контракт, рассчитанный до 2023 года.

Однако ESPN, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Левандовски не уверен насчет своего будущего и может быть открыт к новому вызову в своей карьере.

Чтобы убедить "Баварию" сесть за стол переговоров, заинтересованным клубам нужно будет предложить 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) за 32-летнего поляка.

К покупке забивного нападающего "синих" подталкивает вероятное расставание с Оливье Жиру и Тэмми Абрахэмом, а также проблемы возле чужих ворот Тимо Вернера. "Горожанам" в свою очередь нужна замена покидающему клуб Серхио Агуэро.

Еще одним претендентом на Левандовски может стать ПСЖ, но это зависит от судьбы звезды парижан Килиана Мбаппе.


Метки Бавария, Левандовски, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 23:00

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