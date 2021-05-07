"Челси" и "Сити" претендуют на Левандовски

Финалисты Лиги Чемпионов "Челси" и "Манчестер Сити" стали серьезными претендентами на нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Сейчас Левандовски завершает очередной блестящий сезон, наколотив 36 голов в 31 матче Бундеслиги. В Мюнхене у Роберта есть контракт, рассчитанный до 2023 года.



Однако ESPN, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Левандовски не уверен насчет своего будущего и может быть открыт к новому вызову в своей карьере.



Чтобы убедить "Баварию" сесть за стол переговоров, заинтересованным клубам нужно будет предложить 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) за 32-летнего поляка.



К покупке забивного нападающего "синих" подталкивает вероятное расставание с Оливье Жиру и Тэмми Абрахэмом, а также проблемы возле чужих ворот Тимо Вернера. "Горожанам" в свою очередь нужна замена покидающему клуб Серхио Агуэро.



Еще одним претендентом на Левандовски может стать ПСЖ, но это зависит от судьбы звезды парижан Килиана Мбаппе.