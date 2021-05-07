Девять основателей Суперлиги наказаны УЕФА

Большая шестерка Девять из 12 основателей Европейской Суперлиги, включая всех представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги, достигли компромисса с УЕФА насчет санкций за участие в скандальном проекте.

Как сообщает The Independent, все девять бунтарей заключили Клубную декларацию о намерениях, согласно которой они будут оштрафованы на 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) каждый, если в будущем снова попытаются вступить в какое-либо соревнование без разрешения.

Кроме того, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", а также "Атлетико", "Милан" и "Интер" получат на 5 процентов меньше призовых за свое участие в еврокубках в следующем сезоне.

Наконец, девять перечисленных клубов добровольно сделают совместный взнос в 15 млн. евро (13 млн. фунтов) на развитие детского и юношеского футбола.

А вот с "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" УЕФА договориться пока не удалось. Как ранее сообщала пресса, этим клубам может грозить отстранение от Лиги Чемпионов на два сезона.


Метки Европейская Суперлига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 22:00

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  1. dallaslp 07.05.2021 22:20 # dallaslp
    почему опять-таки тут приплетают клубы? санкции-штрафы должны касаться только владельцев-инициаторов, вот пусть сами и платят со своего кармана

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  2. raka-eve 07.05.2021 22:18 # raka-eve
    более чем приемлимые условия для вышедших. тот случай. когда с плеча рубить не стали

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  3. vetall77 07.05.2021 22:11 # vetall77
    Ххххххх..... не актуально для Арсенала.

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  4. electric 07.05.2021 22:01 # electric
    Сруманк должен прокукарекать простыню.

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