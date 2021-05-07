Девять основателей Суперлиги наказаны УЕФА

Девять из 12 основателей Европейской Суперлиги, включая всех представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги, достигли компромисса с УЕФА насчет санкций за участие в скандальном проекте.

Как сообщает The Independent, все девять бунтарей заключили Клубную декларацию о намерениях, согласно которой они будут оштрафованы на 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) каждый, если в будущем снова попытаются вступить в какое-либо соревнование без разрешения.



Кроме того, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", а также "Атлетико", "Милан" и "Интер" получат на 5 процентов меньше призовых за свое участие в еврокубках в следующем сезоне.



Наконец, девять перечисленных клубов добровольно сделают совместный взнос в 15 млн. евро (13 млн. фунтов) на развитие детского и юношеского футбола.



А вот с "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" УЕФА договориться пока не удалось. Как ранее сообщала пресса, этим клубам может грозить отстранение от Лиги Чемпионов на два сезона.