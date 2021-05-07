Финал Лиги Чемпионов может быть перенесен из Стамбула

Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" может быть перенесен из Стамбула после включения Турции в "красный список" стран из-за ситуации с COVID-19.

Ранее в пятницу Великобритания включила Турцию в список стран с наиболее высокой угрозой заразиться коронавирусом.



По возвращении из Турции резидентам Британии нужно будет пройти 10-дневный карантин в отелях, одобренных правительством.



Несмотря на то, что финал Лиги Чемпионов будет последним матчем клубного сезона 2020/21, "Челси" и "Сити" не могут отправить своих игроков на карантин, учитывая близость Чемпионат Европы.



Теперь УЕФА в срочном порядке решает вопрос о возможном переносе финала. По информации Sky Sports, FA уже обратилась к организации Александера Чеферина с предложением сыграть матч в Англии.



Добавим, что лишь накануне готовность принять финал на своем стадионе выразила "Астон Вилла". Естественно, на матч такого высокого ранга будет претендовать и "Уэмбли".