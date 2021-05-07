Финал Лиги Чемпионов может быть перенесен из Стамбула
Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" может быть перенесен из Стамбула после включения Турции в "красный список" стран из-за ситуации с COVID-19.
Ранее в пятницу Великобритания включила Турцию в список стран с наиболее высокой угрозой заразиться коронавирусом.
По возвращении из Турции резидентам Британии нужно будет пройти 10-дневный карантин в отелях, одобренных правительством.
Несмотря на то, что финал Лиги Чемпионов будет последним матчем клубного сезона 2020/21, "Челси" и "Сити" не могут отправить своих игроков на карантин, учитывая близость Чемпионат Европы.
Теперь УЕФА в срочном порядке решает вопрос о возможном переносе финала. По информации Sky Sports, FA уже обратилась к организации Александера Чеферина с предложением сыграть матч в Англии.
Добавим, что лишь накануне готовность принять финал на своем стадионе выразила "Астон Вилла". Естественно, на матч такого высокого ранга будет претендовать и "Уэмбли".
07.05.2021 21:00
Просмотров: 548
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Реально, на Уэмбли провести и не париться.
(ответить)
вообще пох на каком стадионе играть
(ответить)
какая жалость.
все, сезон картонка
(ответить)
Я оказался прав, в Стамбуле играть категорически нельзя, т.к. этот город осквернен липовой победой ливерпула. Видимо, мудрый господин Чеферин прочитал мой комментарий и пришёл к той же мысли.
http://fapl.ru/posts/85733/?c=1#c7341313
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий