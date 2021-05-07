Финал Лиги Чемпионов может быть перенесен из Стамбула

Стамбул Финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" может быть перенесен из Стамбула после включения Турции в "красный список" стран из-за ситуации с COVID-19.

Ранее в пятницу Великобритания включила Турцию в список стран с наиболее высокой угрозой заразиться коронавирусом.

По возвращении из Турции резидентам Британии нужно будет пройти 10-дневный карантин в отелях, одобренных правительством.

Несмотря на то, что финал Лиги Чемпионов будет последним матчем клубного сезона 2020/21, "Челси" и "Сити" не могут отправить своих игроков на карантин, учитывая близость Чемпионат Европы.

Теперь УЕФА в срочном порядке решает вопрос о возможном переносе финала. По информации Sky Sports, FA уже обратилась к организации Александера Чеферина с предложением сыграть матч в Англии.

Добавим, что лишь накануне готовность принять финал на своем стадионе выразила "Астон Вилла". Естественно, на матч такого высокого ранга будет претендовать и "Уэмбли".


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 21:00

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  1. suddenly 07.05.2021 21:15 # suddenly
    Реально, на Уэмбли провести и не париться.

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  2. kler 07.05.2021 21:14 # kler
    вообще пох на каком стадионе играть

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  3. thegodfather 07.05.2021 21:12 # thegodfather
    какая жалость.
    все, сезон картонка

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  4. true-manc 07.05.2021 21:02 # true-manc
    Я оказался прав, в Стамбуле играть категорически нельзя, т.к. этот город осквернен липовой победой ливерпула. Видимо, мудрый господин Чеферин прочитал мой комментарий и пришёл к той же мысли.

    http://fapl.ru/posts/85733/?c=1#c7341313

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