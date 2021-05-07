18 мая Хименес узнает, сыграет ли до конца сезона

18 мая нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес узнает, сможет ли он сыграть до конца этого сезона.

Напомним, Хименес получил перелом черепа в матче против "Арсенала" в ноябре, столкнувшись в воздухе с Давидом Луисом.



Рауль уже приступил к тренировкам с первой командой "волков", но ему пока не разрешают касаться мяча головой, не говоря уже об игре в футбол.



Позже в этом месяце Хименес посетит профильного доктора, который и решит, будут ли у 30-летнего мексиканца шансы сыграть против "Эвертона" 19 мая или против "Манчестер Юнайтед" 23 мая.



"Рауль посетит специалиста 18 мая, и тогда мы уже будем знать точно. Нам все еще нужно разрешение специалиста. Но он вовсю работает и полностью здоров".



"Мы по-прежнему проявляем осторожность касательно игры головой и тому подобных контактных упражнений, но 18 числа будет важный день, чтобы мы могли двигаться вперед", — цитирует главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эпириту Санту Sky Sports.