Гвардиола: "Матч против "Челси" в Премьер-Лиге не повлияет на финал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что матч Премьер-Лиги против "Челси" состоится слишком рано, чтобы как-нибудь повлиять на финал Лиги Чемпионов.

В ближайшую субботу на "Этихад" состоится репутация финала Лиги Чемпионов, который в свою очередь пройдет в Стамбуле 29 мая.



Однако Гвардиола совершенно не думает о финале — "горожане" находятся в одной победе от титула Премьер-Лиги, и только это имеет значение для Хосепа.



"Фактор этого матча имел бы значение, если бы мы сыграли его за одну неделю, за шесть дней до финала, но после завтрашней игры будет еще 21-22 дня".



"За это время многое может произойти. Нам просто нужно сосредоточиться на настоящем".



"Никто не думает о финале, потому что мы еще не не получили титул Премьер-Лиги в свои руки. Когда вопрос с Премьер-Лигой будет решен, мы сосредоточимся на Лиге Чемпионов".



"Я всегда говорил, что Премьер-Лига — это самый важный турнир. Возможно, в плане финансов попадание в Лигу Чемпионов важнее для клуба, но в остальном нет сомнений, что важнее всего".



"Лига Чемпионов — это такой особенный и приятный турнир, но Премьер-Лига значит столь многое. У нас есть четыре матча, чтобы набрать два очка, одержать одну победу, и мы постараемся сделать это", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.