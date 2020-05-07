Премьер-Лига оштрафует клубы "большой шестерки"
Премьер-Лига накажет представителей "большой шестерки" внушительными штрафами за попытку создать Европейскую Суперлигу.
"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" привели в ярость все футбольное сообщество своим участием в проекте Суперлиги, который развалился спустя 48 часов после пресс-релиза о создании.
Этот скандал особенно огорчил 14 других клубов Премьер-Лиги, за спиной у которых "большая шестерка" несколько лет договаривалась о новом соревновании.
Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига не собирается наказывать взбунтовавшиеся клубы снятием очков в следующем сезоне, но готова применить экономические санкции.
Речь идет о денежных штрафах, причем их размер будет "внушителен". Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Премьер-Лиге еще предстоит решить, будут ли эти штрафы выплачены немедленно, или на их размер снизятся доли клубов "большой шестерки" от продажи прав на телетрансляции.
07.05.2021 18:00
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всех отправить в ЧШ, а сити в лигу 2 и можно обо всём забыть.
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Это все понятно. Но им стоит подумать о судебных издержках если клубы обратятся в суд из за несправедливых претензий.
По сути это ограничение конкуреции если клубам не дают принимать бизнес решения где им играть. Штрафы не прописанные в коллективном договоре АПЛ - шняга та еще
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Этого мало.
21.04.2021 14:07 #
true-manc
С Челси - снять несколько десятков очков
Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона
Источник: http://fapl.ru/posts/85425/?c=1#c7331779
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