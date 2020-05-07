Премьер-Лига оштрафует клубы "большой шестерки"

Большая шестерка Премьер-Лига накажет представителей "большой шестерки" внушительными штрафами за попытку создать Европейскую Суперлигу.

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" привели в ярость все футбольное сообщество своим участием в проекте Суперлиги, который развалился спустя 48 часов после пресс-релиза о создании.

Этот скандал особенно огорчил 14 других клубов Премьер-Лиги, за спиной у которых "большая шестерка" несколько лет договаривалась о новом соревновании.

Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига не собирается наказывать взбунтовавшиеся клубы снятием очков в следующем сезоне, но готова применить экономические санкции.

Речь идет о денежных штрафах, причем их размер будет "внушителен". Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Премьер-Лиге еще предстоит решить, будут ли эти штрафы выплачены немедленно, или на их размер снизятся доли клубов "большой шестерки" от продажи прав на телетрансляции.


Метки Европейская Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 18:00

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  1. scholes18 07.05.2021 18:34 # scholes18
    всех отправить в ЧШ, а сити в лигу 2 и можно обо всём забыть.

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  2. gio 07.05.2021 18:16 # gio
    Это все понятно. Но им стоит подумать о судебных издержках если клубы обратятся в суд из за несправедливых претензий.
    По сути это ограничение конкуреции если клубам не дают принимать бизнес решения где им играть. Штрафы не прописанные в коллективном договоре АПЛ - шняга та еще

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  3. true-manc 07.05.2021 18:02 # true-manc
    Этого мало.

    21.04.2021 14:07 #
    true-manc

    С Челси - снять несколько десятков очков
    Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал отправить в чемпионшип
    МЮ - расформировать или опустить до пятого дивизиона

    Источник: http://fapl.ru/posts/85425/?c=1#c7331779

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