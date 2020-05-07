Премьер-Лига оштрафует клубы "большой шестерки"

Премьер-Лига накажет представителей "большой шестерки" внушительными штрафами за попытку создать Европейскую Суперлигу.

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" привели в ярость все футбольное сообщество своим участием в проекте Суперлиги, который развалился спустя 48 часов после пресс-релиза о создании.



Этот скандал особенно огорчил 14 других клубов Премьер-Лиги, за спиной у которых "большая шестерка" несколько лет договаривалась о новом соревновании.



Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига не собирается наказывать взбунтовавшиеся клубы снятием очков в следующем сезоне, но готова применить экономические санкции.



Речь идет о денежных штрафах, причем их размер будет "внушителен". Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.



Премьер-Лиге еще предстоит решить, будут ли эти штрафы выплачены немедленно, или на их размер снизятся доли клубов "большой шестерки" от продажи прав на телетрансляции.