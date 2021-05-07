Сульшер пригрозил выставить ослабленный состав
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что может выставить ослабленный состав на некоторые из ближайших матчей.
Из-за вынужденного переноса матча против "Ливерпуля" на 13 мая подопечным Сульшер придется сыграть четырежды в течение 10 дней.
Оле Гуннар уже жаловался на это после поражения 3:2 от "Ромы" накануне вечером, а на своей пресс-конференции в пятницу заранее предупредил, что выбор им состава на отдельные матчи может расстроить команды, которые ведут борьбу за попадание в топ-4.
"Я должен заботиться о своей команде, но я знаю, что будут команды, ведущие борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, которые подумают, что это не сильнейший наш состав, не лучшие наши игроки".
"Мой выбор состава на один или два матча может кого-нибудь расстроить. Это даже может повлиять на борьбу за четвертое место, за попадание в Лигу Чемпионов. Но это не моя проблема, это проблема остальных".
"Я лишь могу сказать, что невозможно сыграть четыре раза с четверга по четверг, учитывая уровень интенсивности матчей в Премьер-Лиге. Никто не сможет сыграть все эти матчи, а значит мне придется расставлять приоритеты", — цитирует Сульшера Goal.
07.05.2021 17:00
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ну ты против Вильяреала выпускай основу зная какие матчи тебя ожидают потом чеши голову кого выпускать на поле. Этот даун после первого матча и разницы в 4 гола все так же решил основу добить в неважной игре
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13мая выпускай Ю23
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это как раз твоя проблема уже, чепуха.
пиздели тут в начале сезона пусть Клопп молодежь выпускает, раз кадровые проблемы. Ну вот и ты пробуй. сыграл в одной связке защитников 25 матчей, а теперь как давать кому-то отдых - переживает за результаты. Солому стелит, ясно
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надо было вчера ставить ослабленный, Сульщик
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Сольёт Ливерпулю и выиграет у Лестера.
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