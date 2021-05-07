Сульшер пригрозил выставить ослабленный состав

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что может выставить ослабленный состав на некоторые из ближайших матчей.

Из-за вынужденного переноса матча против "Ливерпуля" на 13 мая подопечным Сульшер придется сыграть четырежды в течение 10 дней.

Оле Гуннар уже жаловался на это после поражения 3:2 от "Ромы" накануне вечером, а на своей пресс-конференции в пятницу заранее предупредил, что выбор им состава на отдельные матчи может расстроить команды, которые ведут борьбу за попадание в топ-4.

"Я должен заботиться о своей команде, но я знаю, что будут команды, ведущие борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, которые подумают, что это не сильнейший наш состав, не лучшие наши игроки".

"Мой выбор состава на один или два матча может кого-нибудь расстроить. Это даже может повлиять на борьбу за четвертое место, за попадание в Лигу Чемпионов. Но это не моя проблема, это проблема остальных".

"Я лишь могу сказать, что невозможно сыграть четыре раза с четверга по четверг, учитывая уровень интенсивности матчей в Премьер-Лиге. Никто не сможет сыграть все эти матчи, а значит мне придется расставлять приоритеты", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. gio 07.05.2021 18:17 # gio
    ну ты против Вильяреала выпускай основу зная какие матчи тебя ожидают потом чеши голову кого выпускать на поле. Этот даун после первого матча и разницы в 4 гола все так же решил основу добить в неважной игре

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  2. vals1702 07.05.2021 17:54 # vals1702
    13мая выпускай Ю23

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  3. dallaslp 07.05.2021 17:33 # dallaslp
    это как раз твоя проблема уже, чепуха.
    пиздели тут в начале сезона пусть Клопп молодежь выпускает, раз кадровые проблемы. Ну вот и ты пробуй. сыграл в одной связке защитников 25 матчей, а теперь как давать кому-то отдых - переживает за результаты. Солому стелит, ясно

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  4. red-end-dance 07.05.2021 17:22 # red-end-dance
    надо было вчера ставить ослабленный, Сульщик

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  5. suddenly 07.05.2021 17:11 # suddenly
    Сольёт Ливерпулю и выиграет у Лестера.

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