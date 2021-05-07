Сульшер пригрозил выставить ослабленный состав

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что может выставить ослабленный состав на некоторые из ближайших матчей.

Из-за вынужденного переноса матча против "Ливерпуля" на 13 мая подопечным Сульшер придется сыграть четырежды в течение 10 дней.



Оле Гуннар уже жаловался на это после поражения 3:2 от "Ромы" накануне вечером, а на своей пресс-конференции в пятницу заранее предупредил, что выбор им состава на отдельные матчи может расстроить команды, которые ведут борьбу за попадание в топ-4.



"Я должен заботиться о своей команде, но я знаю, что будут команды, ведущие борьбы за попадание в зону Лиги Чемпионов, которые подумают, что это не сильнейший наш состав, не лучшие наши игроки".



"Мой выбор состава на один или два матча может кого-нибудь расстроить. Это даже может повлиять на борьбу за четвертое место, за попадание в Лигу Чемпионов. Но это не моя проблема, это проблема остальных".



"Я лишь могу сказать, что невозможно сыграть четыре раза с четверга по четверг, учитывая уровень интенсивности матчей в Премьер-Лиге. Никто не сможет сыграть все эти матчи, а значит мне придется расставлять приоритеты", — цитирует Сульшера Goal.