Клопп не удивлен протестами фанатов "Юнайтед"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не удивлен акцией протеста фанатов "Манчестер Юнайтед".

Воскресный матч "Ливерпуля" на "Олд Траффорд" оказался сорван из-за акции протеста фанатов "Юнайтед" против владельцев клуба Глэйзеров.

Клопп понимает, почему фанаты вышли на улицы, но совершенно не одобряет поведение людей, которые устроили беспорядки и ворвались на стадион.

"Удивлен ли я, что такие вещи происходят? Нет. Я абсолютно поддерживаю демократию, и если люди хотят высказывать свое мнение, то пускай. Но я также знаю, что нередко кто-нибудь может пострадать в ходе таких протестов".

"Поэтому еще несколько недель назад, когда все эксперты призывали протестовать, я сказал, что нам нужно быть осторожными, успокоиться и требовать правильных вещей".

"Я слышал, что несколько полицейских получили травмы, и такого рода вещей быть не должно. Нельзя взламывать двери. Высказывать свое мнение миру — совершенно нормально до тех пор, пока это происходит мирно. Насколько я знаю, этот протест был не совсем мирным", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 16:00

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