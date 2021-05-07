Клопп не удивлен протестами фанатов "Юнайтед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не удивлен акцией протеста фанатов "Манчестер Юнайтед".

Воскресный матч "Ливерпуля" на "Олд Траффорд" оказался сорван из-за акции протеста фанатов "Юнайтед" против владельцев клуба Глэйзеров.



Клопп понимает, почему фанаты вышли на улицы, но совершенно не одобряет поведение людей, которые устроили беспорядки и ворвались на стадион.



"Удивлен ли я, что такие вещи происходят? Нет. Я абсолютно поддерживаю демократию, и если люди хотят высказывать свое мнение, то пускай. Но я также знаю, что нередко кто-нибудь может пострадать в ходе таких протестов".



"Поэтому еще несколько недель назад, когда все эксперты призывали протестовать, я сказал, что нам нужно быть осторожными, успокоиться и требовать правильных вещей".



"Я слышал, что несколько полицейских получили травмы, и такого рода вещей быть не должно. Нельзя взламывать двери. Высказывать свое мнение миру — совершенно нормально до тех пор, пока это происходит мирно. Насколько я знаю, этот протест был не совсем мирным", — цитирует Клоппа ESPN.