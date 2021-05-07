Юнгберг: "Арсенал" достиг дна"
Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что был шокирован вылетом "канониров" из Лиги Европы.
Сыграв с "Вильярреалом" без голов дома, "Арсенал" не смог преодолеть полуфинальную стадию Лиги Европы.
Юнгберг вынужден признать, что "Вильярреал" больше заслужил выйти в финал. Фредди надеется, что это низшая точка для "канониров" станет катализатором изменений.
"К сожалению, я слегка шокирован. Я был уверен, что "Арсенал" пройдет дальше. Я был уверен, что они победят на "Эмирейтс". Но они не подвергли давлению "Вильярреал", который был лучшей командой в обоих матчах".
"Это эмоциональный вечер. Мы так далеко в лиге и вылетели из Европы. Многие люди задаются вопросами и чувствуют себя очень подавленно. В этой команде много молодых игроков, о которых нужно заботиться, чтобы они не покрывались шрамами в таком возрасте, но сегодня это тяжело".
"Надеюсь, мы достигли дна, и это вызовет изменения. Но для изменений нужны инвестиции. Этому клубу нужны инвестиции, чтобы изменить тенденцию, по которой мы становимся хуже и хуже с каждым годом", — сообщил Юнгберг в эфире BT Sport.
07.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
пздц, они так опустошены все, будто не проебали бы финал. Так хоть Эмери может свой турнир затащить в 4 раз.
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да забейте! вон Ливерпуль отчаянно не хочет в Еврокубки, вместо них пойдёте
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07.05.2021 14:40 #
mixmaster
принимать за аналитику личное мнение уёбков, хайпящихся на проблемах клуба - такое себе, даже для гпенса.
Источник: http://fapl.ru/posts/85744/?c=1
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Он пидарас. Нехуй о дне пздеть. Арсенал просто гамно и всё.
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Поздравляем
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