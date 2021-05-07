Юнгберг: "Арсенал" достиг дна"

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что был шокирован вылетом "канониров" из Лиги Европы.

Сыграв с "Вильярреалом" без голов дома, "Арсенал" не смог преодолеть полуфинальную стадию Лиги Европы.



Юнгберг вынужден признать, что "Вильярреал" больше заслужил выйти в финал. Фредди надеется, что это низшая точка для "канониров" станет катализатором изменений.



"К сожалению, я слегка шокирован. Я был уверен, что "Арсенал" пройдет дальше. Я был уверен, что они победят на "Эмирейтс". Но они не подвергли давлению "Вильярреал", который был лучшей командой в обоих матчах".



"Это эмоциональный вечер. Мы так далеко в лиге и вылетели из Европы. Многие люди задаются вопросами и чувствуют себя очень подавленно. В этой команде много молодых игроков, о которых нужно заботиться, чтобы они не покрывались шрамами в таком возрасте, но сегодня это тяжело".



"Надеюсь, мы достигли дна, и это вызовет изменения. Но для изменений нужны инвестиции. Этому клубу нужны инвестиции, чтобы изменить тенденцию, по которой мы становимся хуже и хуже с каждым годом", — сообщил Юнгберг в эфире BT Sport.