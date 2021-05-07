Юнгберг: "Арсенал" достиг дна"

Фредди Юнгберг Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что был шокирован вылетом "канониров" из Лиги Европы.

Сыграв с "Вильярреалом" без голов дома, "Арсенал" не смог преодолеть полуфинальную стадию Лиги Европы.

Юнгберг вынужден признать, что "Вильярреал" больше заслужил выйти в финал. Фредди надеется, что это низшая точка для "канониров" станет катализатором изменений.

"К сожалению, я слегка шокирован. Я был уверен, что "Арсенал" пройдет дальше. Я был уверен, что они победят на "Эмирейтс". Но они не подвергли давлению "Вильярреал", который был лучшей командой в обоих матчах".

"Это эмоциональный вечер. Мы так далеко в лиге и вылетели из Европы. Многие люди задаются вопросами и чувствуют себя очень подавленно. В этой команде много молодых игроков, о которых нужно заботиться, чтобы они не покрывались шрамами в таком возрасте, но сегодня это тяжело".

"Надеюсь, мы достигли дна, и это вызовет изменения. Но для изменений нужны инвестиции. Этому клубу нужны инвестиции, чтобы изменить тенденцию, по которой мы становимся хуже и хуже с каждым годом", — сообщил Юнгберг в эфире BT Sport.


Метки Арсенал, Лига Европы, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.05.2021 15:30 # gerrard08
    пздц, они так опустошены все, будто не проебали бы финал. Так хоть Эмери может свой турнир затащить в 4 раз.

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  2. alexander-arnold 07.05.2021 15:30 # alexander-arnold
    да забейте! вон Ливерпуль отчаянно не хочет в Еврокубки, вместо них пойдёте

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  3. thegodfather 07.05.2021 15:26 # thegodfather
    07.05.2021 14:40 #
    mixmaster

    принимать за аналитику личное мнение уёбков, хайпящихся на проблемах клуба - такое себе, даже для гпенса.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85744/?c=1

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  4. mancunia-planet 07.05.2021 15:20 # mancunia-planet
    Он пидарас. Нехуй о дне пздеть. Арсенал просто гамно и всё.

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  5. lexa-arsenal 07.05.2021 15:17 # lexa-arsenal
    Поздравляем

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