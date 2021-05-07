Вейналдум открыт к переговорам с "Баварией"

Агент полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума открыл дверь к переходу своего клиента в "Баварию".

Как известно, контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона, и главным претендентом на игрока сборной Голландии уже несколько месяцев считается "Барселона".



Однако 30-летний голландец пока не связал себя никакими договоренностями и открыт к переговорам с другими клубами, включая чемпионов Бундеслиги.



"Вейналдум станет свободным агентом, и он открыт к всем вариантам. "Бавария" — отличный клуб. Если вы заинтересованы в игроке, то, пожалуйста, не стесняйтесь с нами поговорить", — сообщил агент Хамфри Нейман Sport1.