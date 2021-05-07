Сульшер недоволен расписанием "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал решение Премьер-Лиги о переносе отложенного матча против "Ливерпуля".
Не сумев сыграть против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье из-за протестов фанатов, теперь "красные дьяволы" проведут этот матч в четверг, 13 мая.
Таким образом, "Юнайтед" сыграет трижды в течение пяти дней, и Сульшер находит это "физически невозможным".
"Это неслыханно. Это решение принято людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Сыграв здесь, затем сделать это снова в воскресенье, вторник, четверг — это физически невозможно. Мы не дождались помощи и теперь должны будем сыграть так хорошо, как это только возможно".
"Нам понадобится каждый в этих четырех матчах. В воскресенье утром мы посмотрим, на кого можем рассчитывать. Нам играть в два часа дня воскресенья. Времени в обрез, но мы должны быть готовы", — цитирует Сульшера ESPN.
07.05.2021 12:00
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Последние комментарии:
это неслыханно
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выставите молодежку , ничего страшного
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фанатам спасибо пускай скажут))
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