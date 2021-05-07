Сульшер недоволен расписанием "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал решение Премьер-Лиги о переносе отложенного матча против "Ливерпуля".

Не сумев сыграть против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье из-за протестов фанатов, теперь "красные дьяволы" проведут этот матч в четверг, 13 мая.



Таким образом, "Юнайтед" сыграет трижды в течение пяти дней, и Сульшер находит это "физически невозможным".



"Это неслыханно. Это решение принято людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Сыграв здесь, затем сделать это снова в воскресенье, вторник, четверг — это физически невозможно. Мы не дождались помощи и теперь должны будем сыграть так хорошо, как это только возможно".



"Нам понадобится каждый в этих четырех матчах. В воскресенье утром мы посмотрим, на кого можем рассчитывать. Нам играть в два часа дня воскресенья. Времени в обрез, но мы должны быть готовы", — цитирует Сульшера ESPN.