Сульшер недоволен расписанием "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал решение Премьер-Лиги о переносе отложенного матча против "Ливерпуля".

Не сумев сыграть против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье из-за протестов фанатов, теперь "красные дьяволы" проведут этот матч в четверг, 13 мая.

Таким образом, "Юнайтед" сыграет трижды в течение пяти дней, и Сульшер находит это "физически невозможным".

"Это неслыханно. Это решение принято людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Сыграв здесь, затем сделать это снова в воскресенье, вторник, четверг — это физически невозможно. Мы не дождались помощи и теперь должны будем сыграть так хорошо, как это только возможно".

"Нам понадобится каждый в этих четырех матчах. В воскресенье утром мы посмотрим, на кого можем рассчитывать. Нам играть в два часа дня воскресенья. Времени в обрез, но мы должны быть готовы", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. bamboleyro 07.05.2021 12:11 # bamboleyro
    это неслыханно

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  2. vals1702 07.05.2021 12:08 # vals1702
    выставите молодежку , ничего страшного

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  3. scauzer11 07.05.2021 12:07 # scauzer11
    фанатам спасибо пускай скажут))

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