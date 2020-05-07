"Брайтон" не отпустит Поттера в "Тоттенхэм"

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер исключил переход главного тренера "чаек" Грэма Поттера в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, Поттер является одним из имен в шорт-листе "Тоттенхэма" на замену уволенному в апреле Жозе Моуриньо.



Грэм заработал хорошую репутацию тем комбинационным и привлекательным футболом, который он смог поставить аутсайдеру Премьер-Лиги.



Однако в "Брайтоне" у Поттера есть контракт до 2023 года, и Барбер не собирается отпускать Грэма раньше времени.



"У нас совершенно нет желания терять Грэма. Грэм очень счастлив здесь. Мы довольны его работой, работой его штаба, и мы ни за что не позволим Грэму уйти".



"Думаю, со стороны Грэма тоже нет никакого интереса. Думаю, он очень счастлив тем, что делает, а мы в свою очередь довольны им".



"Думаю, люди видят, какого прогресса мы добились за два последних сезона в плане стиля футбола и качества нашей игры против команд, которые обладают гораздо более дорогими составами, и в этом большая заслуга Грэма и его штаба".



"Так что мы довольны им и ожидаем, что он проведет здесь много лет. Никто не выходил со мной на контакт, и я не ожидаю этого", — сообщил Барбер Argus.