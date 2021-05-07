Райт: "Агуэро забил бы 25 голов за "Челси"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сможет забить 25 голов в следующем сезоне, если перейдет в "Челси".

Как известно, Агуэро покидает "Сити" свободным агентом в конце этого сезона. Последним матчем Серхио за "горожан" обещает стать финал Лиги Чемпионов против "Челси" 29 мая.



По мнению Райта, "Челси" как раз не хватает игрока вроде Серхио, который бы смог завершать те многочисленные моменты, которые команда Томаса Тухеля регулярно транжирит.



"Могу я кое-что предложить? Он должен отправиться в "Челси".



"Посмотрите на Эдинсона Кавани и скорость парней, которые играют под ним. Посмотрите, какую поддержку Луис Суарес имеет в "Атлетико".



"Можете себе представить Агуэро на острие атак "Челси" со всеми этими парнями — Мейсоном Маунтом, Каем Хаверцем, Хадсон-Одои, Пулишичем — под ним? Это 25 голов за сезон".



"На его месте, будь я свободным агентом, я бы отправился в "Челси", — цитирует Райта Daily Mail.