Капелло рассказал, что едва не стал преемником Фергюсона в МЮ

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, что сэр Алекс Фергюсон собирался сделать его своим преемником в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сэр Алекс ушел на пенсию только в 2013 году, оставив "Юнайтед" Дэвиду Мойесу. Однако мысли о завершении тренерской карьеры начали появляться у великого шотландца гораздо раньше.



"В конце этого сезона я покину "Манчестер Юнайтед", и точка", — заявил Фергюсон в преддверии кампании 2001/02.



Фергюсон даже определил себе в преемники Капелло, который на тот момент был посреди своего цикла в "Роме", но в феврале 2002 передумал.



"Я был очень близок к этой работе. Это правда. Не стану отрицать, я был бы счастлив тренировать "Манчестер Юнайтед".



"После победы с "Ромой" в Серии А в 2001 году я разговаривал с их представителями, которые приезжали ко мне в Рим, но мы ничего не подписали, потому что сэр Алекс решил не уходить на пенсию вовсе!"



"Спустя несколько дней он позвонил мне, чтобы извиниться — уйти на пенсию его уговаривала жена. Но это был дружеский разговор, и я сказал ему, что все в порядке", — сообщил Капелло FourFourTwo.