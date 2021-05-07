- Что случилось с Наби Кейта?

Наби Кейта — третий по дороговизне новичок в истории "Ливерпуля", но пока что он совершенно не оправдывает ожиданий, которые были связаны с его подписанием. Сможет ли он снова обрести уверенность и найти свою лучшую форму, чтобы стать для "красных" надежным оплотом в центре поля?

Кейта был замечен в столице Гвинеи Конакри спортивным директором французского "Истра" Фредериком Арпиньоном — уже в 18 лет на уровне местного чемпионата Наби демонстрировал игру, которая впечатлила сначала скаутов "Ред Булл" и "РБ Лейпциг", а затем и Юргена Клоппа, увидевшего в Кейта решение всех проблем в центре поля на долгие годы.



То, что Кейта оказался в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов с "Реалом" в Мадриде, многое говорит о вере в него Клоппа, так как то была, наверное, важнейшая игра для "красных" в сезоне, а Кейта к тому моменту лишь дважды появлялся в стартовом составе с декабря. Увы, но травмы стали большой проблемой для реализации потенциала Наби в английской Премьер-Лиге.



По своему потенциалу Кейта — игрок, способный на многое. Он превосходно владеет мячом, является незаменимым игроком для организации прессинга в центре поля, имеет больше всего касаний мяча в штрафной противника среди полузащитников, когда появляется в стартовом составе "Ливерпуля". Также он входит в топ-10 полузащитников Премьер-Лиги по отборам и значится в числе лучших по созданию возможностей для ударов по воротам. Но все это имеет место, если Наби в форме, с чем есть большие проблемы в этом сезоне.



Кейта почти не играет, но даже когда он выходит на поле не в лучшей форме, его вклад часто заметен. Да, в том матче с "Реалом" Клопп убрал его с поля на 42-й минуте, но проблемы в той игре были связаны не только с гвинейским футболистом — "Ливерпуль" не работал на всех уровнях, слишком сильно полагаясь на игрока, который был далек от лучшей формы.



Кроме травм, есть и ряд других факторов, которые помешали Кейта раскрыться в "Ливерпуле", и чтобы оценить их, нужно вернуться в то время, когда скауты "красных" сделали гвинейца своей главной трансферной целью, а в будущем — третьим по дороговизне новичком в истории клуба.



Это история о том, что несмотря на то, что все было сделано идеально с точки зрения оценки потенциала игрока, всегда есть место для ошибки.



В последние месяцы 2016 года "Ливерпуль" желал изменить облик своей полузащиты. Приоритетной целью для "красных" был полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Махмуд Дауд, но немцы отказались его продавать после того, как отпустили Гранита Джаку в "Арсенал".



Изначально идея заключалась в том, чтобы сыграть в долгую игру и вернуться за ним позже, но на том месте, куда планировали интегрировать Дауда, превосходно раскрылся Джордан Хендерсон, в то время как Джорджиньо Вейналдум, Адам Лаллана и Эмре Джан предоставили Клоппу множество качеств, с которыми он мог бы работать.



"Ливерпуль" оценил, что на самом деле им не хватало более динамичного игрока, который мог бы процветать и как разрушитель, и как созидатель. В уникальном случае видеоанализ, отчеты скаутов, а также предпочтения каждого члена группы по рекрутингу новых игроков указали "Ливерпулю" лучшего кандидата на эту гибридную роль "бокс-ту-бокс" — Наби Кейта. А "Ливерпуль" при Клоппе не привык работать с другими трансферными целями, кроме приоритетных, и готов идти до конца по игрокам, которые действительно нужны Юргену — как было в случае с Ван Дейком, например.



Кейта был стержнем интенсивной прессинговой системы Ральфа Хазенхюттля в Лейпциге, а эта система была очень похожа на то, что внедрял в то время в "Ливерпуле" Клопп. Вдобавок Кейта провел два сезона в Зальцбурге, где проповедуются те же принципы и ценности, что и в старшем клуба семейства Red Bull.



Его креативные цифры — количество действий, приводящих к обострению — были просто зашкаливающими. Его способность владеть мячом и постоянно думать об атаке, играя под давлением, была бесподобной. Директор "Шальке" Кристиан Хайдель как-то сказал, что "РБ Лейпциг" имеет на поле 12 игроков, так как Кейта "словно двое".



"Ливерпуль" прекрасно понимал насколько тяжело будет вести переговоры с "РБ Лейпциг" — их тогдашний спортивный директор Ральф Рангник отчаянно пытался задействовать Кейта в дебютной кампании клуба в Лиге Чемпионов. К тому же "РБ Лейпциг" собирался утвердиться в качестве настоящей силы в Бундеслиге, а на Кейта были и другие претенденты: "Бавария" и "Барселона".



"Мы были уверены, что Кейта входит в пятерку лучших игроков мира", — сказал The Independent один из руководителей "РБ Лейпциг". "У нас есть много отличных игроков, но с ним — все иначе. Мы смотрели видео для анализа и находились в недоумении: "Как он делает все это? Как он может все успевать?"



"Ральф строил тактические планы вокруг Наби. Он понимал, что рано или поздно нам придется его отпустить, но всеми силами хотел, чтобы он хотя бы не достался "Баварии". "Ливерпуль" идеально подходил для него, а он сам был игроком, созданным для Клоппа. Не думаю, что ожидание перехода в "Ливерпуль" помогло ему — он просто стал другим".



"Лейпциг" отбил два предложения "Ливерпуля", одно из которых было трансферным рекордом Бундеслиги, но у Кейта был пункт в контракте об отступных в размере 48 млн. фунтов, вступавший в силу с июля 2018 года, потому "Ливерпуль" и агентство Arena11, представляющее также интересы Садио Мане, начали работу над достижением компромисса.



В конце августа 2018 года им удалось его достичь — клуб заблаговременно подтвердил трансфер Кейта с пятилетним контрактом для игрока, начиная с 1 июля 2018 года. "Ливерпуль" заплатил премию сверх оговоренной суммы, чтобы оттеснить "Барселону" и "Баварию", в то время как "РБ Лейпциг" был рад оставить игрока хотя бы еще на сезон, получая огромные деньги за его будущий трансфер. Но для самого игрока такой расклад был не лучшим.



"Это была ошибка", — сообщает источник в "РБ Лейпциг". "Мы не должны были держать игрока против его воли. Он мысленно был уже в другом месте и потому изменился — не только на футбольном поле, но и за его пределами. У него стали возникать проблемы с дисциплиной, все его мысли были с "Ливерпулем". Немецкая пресса много писала о том, что Кейта наносит много вреда "РБ Лейпциг" своим настроем, и от этого его настроение только ухудшалось".



Когда на официальном сайте "Ливерпуля" появилось сообщение о покупке Наби Кейта за 52.75 млн. фунтов, Клопп сказал: "У меня есть много контактов в Бундеслиге, как вы понимаете, но я никогда не получал столько сообщений с поздравлениями, как после того, как мы подписали Кейта".



"Хорошо, нам нужно подождать, но иногда кого-то действительно хорошего подождать стоит. У меня нет проблем с этим — как вы понимаете, я бы предпочел другую ситуацию, но у меня нет с этим проблем. Это круто".



Старт Кейта на "Энфилде" был многообещающим — он выдал отличный матч против "Вест Хэма", когда "Ливерпуль" выиграл со счетом 4:0. Он регулярно играл в основе, пока не получил травму в матче с "Наполи". После этого он пытался вернуть свою лучшую форму, но играл нерегулярно и провел всего 25 матчей в своем первом сезоне (в чемпионате). Но дальше его игровое время только сокращалось — в сезоне 2019/20 он провел 18 матчей в Премьер-Лиге, а в текущем — 10.



Все это подрывало его уверенность в себе и усиливало давление, которое он оказывал сам на себя, что мешало его естественной игре. Была и другая проблема — в "Ред Булл" и "РБ Лейпциг" Кейта привык, что игра выстраивалась вокруг него, а в "Ливерпуле" были и другие игроки, сотрудничество с которыми нужно было налаживать. Это было сделать непросто из-за того, что по причине травм Кейта не мог провести на поле 10 и более матчей кряду с одним и теми же напарниками.



"Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и чемпионат Англии, но не так, как это представлял себе Наби Кейта — у него были отдельные сильны матчи, но он так и не стал ключевым игроком. Психологически для него сложно справляться с такой ситуацией. "Ливерпуль" даже разработал специальную программу, которую внедряет доктор Андреас Шлюмбергер — глава "красных" по восстановлению и производительности, чтобы снизить риск травм для Кейта.



С 20 февраля Кейта выходил в стартовом составе в девяти матчах кряду. Его здоровье находится под тщательным контролем — он проводит дополнительные процедуры реабилитации, прежде чем попасть в основную группу на тренировках и его стараются не перегружать.



Источник в клубе говорит, что основная проблема Кейта, кроме травм, кроется в его желании всегда быть лучшим. "Наби любит выражать себя на поле, но он очень чуткий и ранимый. Ему не нравилось, когда он не играл в Зальцбурге, а последний сезон в Лейпциге для него был очень сложным, потому что он хотел в то время быть на "Энфилде". Оставаться на скамейке ему очень сложно".



Его выход в стартовом составе в Мадриде был большим вотумом доверия для него со стороны Клоппа — он рискнул поставить в старт игрока, не набравшего форму, несмотря на то, что это был важнейший матч для его команды в сезоне. Потому все некрологи, которые пишут о карьере Кейта в "Ливерпуле" преждевременны. Даже не находясь в лучшей форме, Кейта оказывает положительное влияние на игру "Ливерпуля", и Клопп понимает, что от того, насколько скоро он сможет получить в свое распоряжение настоящего Наби, будет зависеть очень много в игре "красных" в следующем сезоне.



Учитывая возраст Кейта и его навыки, препятствия, которые он уже преодолел, чтобы оказаться в "Ливерпуле" и Премьер-Лиге, совершенно преждевременно сбрасывать его со счетов. Возможно, он и не войдет в пятерку лучших игроков мира, как считали в Лейпциге, но регулярное попадание в основу "Ливерпуля" — это отличный фундамент для возвращения его лучшей формы.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru