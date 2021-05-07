Сульшер: "Кавани снова показал, почему мы хотим сохранить его"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что выходом в финал Лиги Европы его команда обязана Эдинсону Кавани.

Дважды отличившись против "Ромы" на прошлой неделе, в ответном полуфинальном матче Лиги Европы Кавани тоже оформил дубль.



Таким образом, "Юнайтед" превзошел "Рому" с общим счетом 5:8, а Сульшер получил повод в очередной раз восхититься профессионализмом 34-летнего уругвайца.



"Причина, почему мы в финале, заключается в том, что у нас есть центральный нападающий, который забил четыре гола в этом двухматчевом противостоянии".



"Эдинсон в очередной раз продемонстрировал, почему мы хотим сохранить его на "Олд Траффорд".



"У футбола есть свой язык. Сегодня вечером, в предыдущих матчах и на протяжении всей своей карьеры Эдинсон показывал, что должен делать центральный нападающий с мячом и без мяча, как он должен готовиться к матчам и восстанавливаться после матчей".



"Он профессионал абсолютно высочайшего уровня, и каждый в моей команде может поучиться у него", — цитирует Сульшера Sky Sports.