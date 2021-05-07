Артета уверен, что он правильный человек для "Арсенала"

После вылета из Лиги Европы Микель Артета заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком, чтобы вести "Арсенал" вперед.

Сыграв с "Вильярреалом" без голов дома накануне вечером, "Арсенал" остановился в одном шаге от финала Лиги Европы.



Таким образом, "Арсенал" завершит этот сезон без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов — "канониры" вообще рискуют впервые с 1996 года не попасть в еврокубки.



Тем не менее, Артета не теряет веру в себя и обещает, что его команда реабилитируется.



"Мы опустошены, мы очень расстроены. Мы знаем, что значит Лига Европы для клуба и наших фанатов. Это огромный удар по нам. Я всегда ощущаю давление, потому что хочу быть как можно успешнее".



"Уверен ли я, что являюсь правильным человеком для "Арсенала"? Да. Иначе я бы не сидел здесь".



"Как я смогу заставить команду собраться? Вы еще увидите. Нужно сделать это не словами, а своими делами на футбольном поле".



"Думаю, мы заслужили выиграть матч сегодня вечером, но в таких противостояниях все решают детали. Мы имели три больших момента, включая два попадания в штангу, а "Вильярреал" не создал ничего, но прошел дальше. Сегодня мы очень расстроены, потому что старались изо всех сил попасть в финал", — цитирует Артету The Guardian.