Жалкий "Арсенал" не смог отыграться против "Вильярреала"
Не сумев найти ключей к воротам "Вильярреала", "Арсенал" завершил ответный полуфинальный матч Лиги Европы вничью 0:0 и покинул турнир.
По сравнению с первой встречей в стартовый состав "канониров" вернулись Эктор Беллерин и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Калума Чемберса и Дани Себальоса. Уже на разминке травмировался Гранит Джака, и его место в команде занял Киран Тирни.
В первом тайме "Вильярреал" всячески тормозил игру и не давал "Арсеналу" разбежаться. "Канониры" могли похвастать разве что небольшим перевесом по владению мячом.
За 45 минут хозяева наиграли лишь на пару ударов Обамеянга, но первый пришелся в штангу, а второй был отражен голкипером.
Во втором тайме "канониры" активизировались — терять им было уже нечего. Лондонцы давили и даже создавали кое-какие полумоменты, но мяч упорно не шел в створ.
На 79-й минуте Обамеянг пробил головой в штангу — и немедленно был заменен Микелем Артетой. Лишившись своего самого опасного игрока, "Арсенал" уныло провел концовку матча.
За весь матч "Арсенал" нанес только один удар в створ и показал игру отвратительного содержания. "Вильярреал", напротив, профессионально выполнил свою задачу, почти ничего не позволив "канонирам".
"Арсенал" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2
"Арсенал": Лено, Беллерин (Нкетиа 90), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан 80), Сака, Партей, Эдегор (Мартинелли 66), Смит-Роу, Пепе, Обамеянг (Лакасетт 80).
"Вильярреал": Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 90), Парехо, Кокелен, Тригерос, Жерар Морено, Алькасер (Бакка 72), Чуквуэзе (Пино 30, Гомес 90).
Предупреждения: Нкетиа — Пино.
07.05.2021 00:00
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Ну и правильно, с такой игрой неhуй делать в финале. Артета лютый дилетант. С такими владельцами как Кроенке, мы стремительно падаем вниз. Нужны реформы, смена владельца, тренера.
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Что сделал артета за год? Вывел в основу молодняк. Все. Остальное полный провал.
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Артета, спасибо тебе за кубок Англии, но ты жалкий шарлатан
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А лет 5-7 назад спорили какого цвета Лондон. Ору с этого говно клуба))
(ответить)
Турик Эмери, как ни крути.
Символично, что он и взул Арс. Как говорится последний гвоздь.
(ответить)
Римса с победой, ему в жопу насрали , а он и рад
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Бросайте этот Арсик на время, до лучших времён.
Болейте за МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, лучший клуб мира.
(ответить)
Вот вам и английский финал.
Но лично для меня ожидаемо, ещё днём писал о том, что Арс не пройдет. Арс слишком слаб. Команда говно и это надолго. Щас без еврокубков ваше без денег будут.
Ну а Эмери в своем стиле, не удивлюсь если он заберёт чашку, вообще.
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наконец-то слили этот говняный никому не нужный недокубок, я уж и не надеялся
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заголовок)
Арсенал лютый середнячок. Хорошо не болеть за такую душную тиму, которая постоянно держит страпон в районе очка своих фанов. Чисто хобби для извращенцев, свингеров и прочих лгбт этот лондонский арсенал, никакого спорта высш. достижений здесь нет и в помине
дом пенсонеров для списанных звезд с огромными зп и негров нонеймов
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Осталось пенсам еще потеребонькать
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Спрашивается, зачем нужно было увольнять Эмери.
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