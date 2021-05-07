Жалкий "Арсенал" не смог отыграться против "Вильярреала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Не сумев найти ключей к воротам "Вильярреала", "Арсенал" завершил ответный полуфинальный матч Лиги Европы вничью 0:0 и покинул турнир.

По сравнению с первой встречей в стартовый состав "канониров" вернулись Эктор Беллерин и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Калума Чемберса и Дани Себальоса. Уже на разминке травмировался Гранит Джака, и его место в команде занял Киран Тирни.

В первом тайме "Вильярреал" всячески тормозил игру и не давал "Арсеналу" разбежаться. "Канониры" могли похвастать разве что небольшим перевесом по владению мячом.

За 45 минут хозяева наиграли лишь на пару ударов Обамеянга, но первый пришелся в штангу, а второй был отражен голкипером.

Во втором тайме "канониры" активизировались — терять им было уже нечего. Лондонцы давили и даже создавали кое-какие полумоменты, но мяч упорно не шел в створ.

На 79-й минуте Обамеянг пробил головой в штангу — и немедленно был заменен Микелем Артетой. Лишившись своего самого опасного игрока, "Арсенал" уныло провел концовку матча.

За весь матч "Арсенал" нанес только один удар в створ и показал игру отвратительного содержания. "Вильярреал", напротив, профессионально выполнил свою задачу, почти ничего не позволив "канонирам".

"Арсенал" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2

"Арсенал": Лено, Беллерин (Нкетиа 90), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан 80), Сака, Партей, Эдегор (Мартинелли 66), Смит-Роу, Пепе, Обамеянг (Лакасетт 80).

"Вильярреал": Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 90), Парехо, Кокелен, Тригерос, Жерар Морено, Алькасер (Бакка 72), Чуквуэзе (Пино 30, Гомес 90).

Предупреждения: Нкетиа — Пино.


Метки Арсенал, Вильярреал, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2021 00:00

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Последние комментарии:




  1. krolik 07.05.2021 00:09 # krolik
    Ну и правильно, с такой игрой неhуй делать в финале. Артета лютый дилетант. С такими владельцами как Кроенке, мы стремительно падаем вниз. Нужны реформы, смена владельца, тренера.

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  2. acceptodessa 07.05.2021 00:08 # acceptodessa
    Что сделал артета за год? Вывел в основу молодняк. Все. Остальное полный провал.

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  3. gameboy 07.05.2021 00:08 # gameboy
    Артета, спасибо тебе за кубок Англии, но ты жалкий шарлатан

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  4. danny949494 07.05.2021 00:07 # danny949494
    А лет 5-7 назад спорили какого цвета Лондон. Ору с этого говно клуба))

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  5. thegodfather 07.05.2021 00:07 # thegodfather
    Турик Эмери, как ни крути.

    Символично, что он и взул Арс. Как говорится последний гвоздь.

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  6. mcferson 07.05.2021 00:07 # mcferson
    Римса с победой, ему в жопу насрали , а он и рад

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  7. mancunia-planet 07.05.2021 00:07 # mancunia-planet
    Бросайте этот Арсик на время, до лучших времён.
    Болейте за МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, лучший клуб мира.

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  8. thegodfather 07.05.2021 00:06 # thegodfather
    Вот вам и английский финал.
    Но лично для меня ожидаемо, ещё днём писал о том, что Арс не пройдет. Арс слишком слаб. Команда говно и это надолго. Щас без еврокубков ваше без денег будут.

    Ну а Эмери в своем стиле, не удивлюсь если он заберёт чашку, вообще.

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  9. reams 07.05.2021 00:04 # reams
    наконец-то слили этот говняный никому не нужный недокубок, я уж и не надеялся

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  10. sanchezz 07.05.2021 00:04 # sanchezz
    заголовок)
    Арсенал лютый середнячок. Хорошо не болеть за такую душную тиму, которая постоянно держит страпон в районе очка своих фанов. Чисто хобби для извращенцев, свингеров и прочих лгбт этот лондонский арсенал, никакого спорта высш. достижений здесь нет и в помине
    дом пенсонеров для списанных звезд с огромными зп и негров нонеймов

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  11. kukuruzzo 07.05.2021 00:04 # kukuruzzo
    Осталось пенсам еще потеребонькать

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  12. van-dijk 07.05.2021 00:03 # van-dijk
    Спрашивается, зачем нужно было увольнять Эмери.

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