Жалкий "Арсенал" не смог отыграться против "Вильярреала"

Не сумев найти ключей к воротам "Вильярреала", "Арсенал" завершил ответный полуфинальный матч Лиги Европы вничью 0:0 и покинул турнир.

По сравнению с первой встречей в стартовый состав "канониров" вернулись Эктор Беллерин и Пьер-Эмерик Обамеянг, заменив Калума Чемберса и Дани Себальоса. Уже на разминке травмировался Гранит Джака, и его место в команде занял Киран Тирни.



В первом тайме "Вильярреал" всячески тормозил игру и не давал "Арсеналу" разбежаться. "Канониры" могли похвастать разве что небольшим перевесом по владению мячом.



За 45 минут хозяева наиграли лишь на пару ударов Обамеянга, но первый пришелся в штангу, а второй был отражен голкипером.



Во втором тайме "канониры" активизировались — терять им было уже нечего. Лондонцы давили и даже создавали кое-какие полумоменты, но мяч упорно не шел в створ.



На 79-й минуте Обамеянг пробил головой в штангу — и немедленно был заменен Микелем Артетой. Лишившись своего самого опасного игрока, "Арсенал" уныло провел концовку матча.



За весь матч "Арсенал" нанес только один удар в створ и показал игру отвратительного содержания. "Вильярреал", напротив, профессионально выполнил свою задачу, почти ничего не позволив "канонирам".



"Арсенал" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2



"Арсенал": Лено, Беллерин (Нкетиа 90), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан 80), Сака, Партей, Эдегор (Мартинелли 66), Смит-Роу, Пепе, Обамеянг (Лакасетт 80).



"Вильярреал": Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено 90), Парехо, Кокелен, Тригерос, Жерар Морено, Алькасер (Бакка 72), Чуквуэзе (Пино 30, Гомес 90).



Предупреждения: Нкетиа — Пино.