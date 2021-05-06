"Юнайтед" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги Европы

Эдинсон Кавани Несмотря на поражение 2:3 в гостях у "Ромы", "Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в финал Лиги Европы.

В старте у "красных дьяволов" можно было наблюдать три перестановки относительно победы 6:2 в первом матче. Вместо Виктора Линдлефа, Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда появились Эрик Байи, Донни Ван де Бек и Мейсон Гринвуд.

С началом матча "Рома" устроила бомбардировку ворот Де Хеа, но пару раз Давид выручил, а пару раз хозяева промахнулись сами.

Вскоре "Юнайтед" удалось слегка охладить пыл своего соперника — Эдинсон Кавани перебрасывал мяч через голкипера и попал в перекладину.

На 26-й минуте Кавани имел еще один момент. Эдинсон вышел один на один, правее центра, и решил бить на силу, но голкипер римлян справился.

Отразив еще парочку атак "Ромы", "Юнайтед" все-таки открыл счет. На 39-й минуте Кавани во второй раз отправился на свидание с голкипером и пробил, не входя в штрафную площадь — 0:1.

А вот начало второго тайма "дьяволы" проспали. Сперва Эдин Джеко поразил цель из пределов вратарской, головой замкнув передачу Педро — 1:1. Затем Брайан Кристанте пробил со средней дистанции посл потери гостями мяча на подступах к своей штрафной — 2:1.

Вскоре "Рома" создала еще два убойных момента, но Де Хеа встал стеной на пути мяча. А дальше "дьяволы" снова включились в игру, заставив соперника отступить.

На 68-й минуте и без того робкие надежды хозяев на камбэк были перечеркнуты. Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, а Кавани кивком головы отправил мяч в ворота — 2:2.

Второй гол Кавани значительно успокоил игру, однако "Рома" не утратила желания выиграть отдельно взятый матч и своего добилась. На 83-й минуте появившийся на замену Никола Залевски отправил мяч между ног Де Хеа благодаря рикошету от Алекса Теллеса — 3:2.

Ответный матч изначально выглядел формальностью, но получился очень даже ничего — совсем не товарищеским. "Рома" приложила усилия, чтобы исправить впечатление о себе после фиаско на "Олд Траффорд", и с этим справилась.

"Рома" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:2 (0:1) по сумме двух матчей — 5:8

Голы: Джеко 57, Кристанте 60, Залевски 83 — Кавани 39, 68

"Рома": Миранте, Карсдорп, Смоллинг (Дарбо 30), Ибаньес, Перес (Сантон 69), Кристанте, Манчини, Педро (Залевски 76), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 76).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 45), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес 45), Ван де Бек, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Мата 84), Погба (Матич 64), Кавани (Рэшфорд 73).

Предупреждения: Карсдорп, Кристанте — Ван-Биссака, Фред, Кавани, Уильямс.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Рома

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 23:55

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  1. faridmyu90 07.05.2021 00:05 # faridmyu90
    На раслабоне ребятот играли тепер финал остался вперед за кубком ггмю

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  2. palach221078 07.05.2021 00:04 # palach221078
    Света! Где ты кончита? Вылазь, будем тебя колбасой кормить!

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  3. fc-oil 07.05.2021 00:03 # fc-oil
    В финалы вышли сити, пенсы. манки... ну конечно гуннеры опять умудрились все заруинить

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  4. atilla1 07.05.2021 00:02 # atilla1
    ЭМЕРИ ВПЕРДЕ!!!

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  5. thegodfather 07.05.2021 00:02 # thegodfather
    Кстати 5-8 это достойно. Молодцы, римляне, у моура неплохая Тима будет

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  6. mancunia-planet 07.05.2021 00:01 # mancunia-planet
    Бруну и Кавани тащат. Теперь подводка в финале, матч будет непростым явно. Но мне похуй ибо обязаны брать этот титул! Сезон тогда можно считать очень хорошим!

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  7. chelsealondon 07.05.2021 00:01 # chelsealondon
    Арсенал позорище...фу...

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  8. kukuruzzo 07.05.2021 00:01 # kukuruzzo
    Гиви, с победой

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  9. thegodfather 07.05.2021 00:00 # thegodfather
    Без сюрпризов.

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  10. quavo 06.05.2021 23:59 # quavo
    Забирать нужно чашку

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  11. xah 06.05.2021 23:59 # xah
    Арсы как всегда позорят АПЛ

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  12. jack-4poker 06.05.2021 23:59 # jack-4poker
    С победой!

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