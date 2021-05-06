"Юнайтед" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги Европы

Несмотря на поражение 2:3 в гостях у "Ромы", "Манчестер Юнайтед" уверенно вышел в финал Лиги Европы.

В старте у "красных дьяволов" можно было наблюдать три перестановки относительно победы 6:2 в первом матче. Вместо Виктора Линдлефа, Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда появились Эрик Байи, Донни Ван де Бек и Мейсон Гринвуд.



С началом матча "Рома" устроила бомбардировку ворот Де Хеа, но пару раз Давид выручил, а пару раз хозяева промахнулись сами.



Вскоре "Юнайтед" удалось слегка охладить пыл своего соперника — Эдинсон Кавани перебрасывал мяч через голкипера и попал в перекладину.



На 26-й минуте Кавани имел еще один момент. Эдинсон вышел один на один, правее центра, и решил бить на силу, но голкипер римлян справился.



Отразив еще парочку атак "Ромы", "Юнайтед" все-таки открыл счет. На 39-й минуте Кавани во второй раз отправился на свидание с голкипером и пробил, не входя в штрафную площадь — 0:1.



А вот начало второго тайма "дьяволы" проспали. Сперва Эдин Джеко поразил цель из пределов вратарской, головой замкнув передачу Педро — 1:1. Затем Брайан Кристанте пробил со средней дистанции посл потери гостями мяча на подступах к своей штрафной — 2:1.



Вскоре "Рома" создала еще два убойных момента, но Де Хеа встал стеной на пути мяча. А дальше "дьяволы" снова включились в игру, заставив соперника отступить.



На 68-й минуте и без того робкие надежды хозяев на камбэк были перечеркнуты. Бруну Фернандеш навесил в центр штрафной, а Кавани кивком головы отправил мяч в ворота — 2:2.



Второй гол Кавани значительно успокоил игру, однако "Рома" не утратила желания выиграть отдельно взятый матч и своего добилась. На 83-й минуте появившийся на замену Никола Залевски отправил мяч между ног Де Хеа благодаря рикошету от Алекса Теллеса — 3:2.



Ответный матч изначально выглядел формальностью, но получился очень даже ничего — совсем не товарищеским. "Рома" приложила усилия, чтобы исправить впечатление о себе после фиаско на "Олд Траффорд", и с этим справилась.



"Рома" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:2 (0:1) по сумме двух матчей — 5:8



Голы: Джеко 57, Кристанте 60, Залевски 83 — Кавани 39, 68



"Рома": Миранте, Карсдорп, Смоллинг (Дарбо 30), Ибаньес, Перес (Сантон 69), Кристанте, Манчини, Педро (Залевски 76), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко (Майораль 76).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 45), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес 45), Ван де Бек, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Мата 84), Погба (Матич 64), Кавани (Рэшфорд 73).



Предупреждения: Карсдорп, Кристанте — Ван-Биссака, Фред, Кавани, Уильямс.