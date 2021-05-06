Налоговая закрыло уголовное дело в отношении "Ньюкасла"

Майк Эшли Управление по налоговым и таможенным сборам закрыло уголовное дело насчет трансферной активности "Ньюкасла".

Расследование в отношении "сорок" велось аж четыре года, и еще в 2017 управляющий директор клуба с "Сент-Джеймс Парк" Ли Чарнли был арестован.

Управление обвиняло "Ньюкасл" в "секретных платежах" агентам и игрокам при осуществлении трансферов, включая переходы Дембы Ба, Паписса Сисса и Муссы Сиссоко. Однако сегодня стало известно, что никаких санкций в отношении "сорок" не последует.

"Я рад сообщить, что после четырех лет расследования уголовное дело в отношении нашего клуба было закрыто".

"Темные силы мешали этому клубу стать грозной силой, как того заслуживают фанаты, но теперь им придется отступить", — цитирует владельца "Ньюкасла" Майка Эшли BBC.

Также Эшли поведал, что подал на Премьер-Лигу в суд, требуя возместить упущенную выгоду от заблокированной сделки по продаже клуба Суверенному фонду Саудовской Аравии в прошлом году.


Метки Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2021 23:00

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  1. verh 07.05.2021 00:01 # verh
    МихаЖло "закрыло" глаза когда "печатало" новость...

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  2. mansoor 06.05.2021 23:58 # mansoor
    Ливерпуль чемпион

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