Налоговая закрыло уголовное дело в отношении "Ньюкасла"

Управление по налоговым и таможенным сборам закрыло уголовное дело насчет трансферной активности "Ньюкасла".

Расследование в отношении "сорок" велось аж четыре года, и еще в 2017 управляющий директор клуба с "Сент-Джеймс Парк" Ли Чарнли был арестован.



Управление обвиняло "Ньюкасл" в "секретных платежах" агентам и игрокам при осуществлении трансферов, включая переходы Дембы Ба, Паписса Сисса и Муссы Сиссоко. Однако сегодня стало известно, что никаких санкций в отношении "сорок" не последует.



"Я рад сообщить, что после четырех лет расследования уголовное дело в отношении нашего клуба было закрыто".



"Темные силы мешали этому клубу стать грозной силой, как того заслуживают фанаты, но теперь им придется отступить", — цитирует владельца "Ньюкасла" Майка Эшли BBC.



Также Эшли поведал, что подал на Премьер-Лигу в суд, требуя возместить упущенную выгоду от заблокированной сделки по продаже клуба Суверенному фонду Саудовской Аравии в прошлом году.